Well et ëmmer nees zu Réckruff-Aktioune kënnt, aktualiséiert d'Liewensmëttelsécherheet eng Lëscht mat betraffe Sesam-Produiten.

An der Lescht fält op, dass ëmmer méi Produite mat Ethylenoxid kontaminéierte Sesam-Kären op dëser Lëscht landen. 132 sinn et der elo schonn am Ganzen.

Et ass och den Appell un d'Leit, dës Produiten net méi ze consomméieren. Ethylenoxid ass e Planzeschutzmëttel, dat mat verschafft gouf. Ënnert anerem a Miel, Produite vum Bäcker, Gewierzer a weidere Produiten ginn dës Käre benotzt.

Déi komplett Lëscht mat de geneeë Marken gëtt et hei!



D'Liewensmëttelsécherheet réit kloer dës Produiten, wann se op de Lëscht stinn, net méi solle consomméiert ginn. Ethylenoxid ass bekannt, kriibserreegend ze sinn a ka bei reegelméisseger Consomatioun e Problem duerstellen.