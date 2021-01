Meteolux huet fir en Donneschdeg eng Alerte Jaune "Avis de Neige" fir dat ganzt Land erausginn.

Hei wier tëscht moies 5 Auer an owes 18:59 Auer lokal Schéi méiglech, dat tëscht 4 an 8 Zentimeter.

Dëst confirméiert Kachelmann Wetter. Si präziséieren awer, datt et an de méi déiwe Lage vum Land och just zu Schnéireen oder Reen ka kommen. D'Temperature géifen tëscht -1 an 2 Grad leien. Si warnen donieft awer och, datt et schonn e Mëttwoch den Owend, respektiv an der Nuecht op en Donneschdeg op de Koppe kann zu Schnéi oder Glatäis kommen.

D'Schreiwes vu Kachelmann

Heute:

Am Abend und in der Nacht ist es stark bewölkt und es fällt zunächst nur örtlich etwas Regen oder Schneeregen. Zum frühen Morgen hin schneit oder schneeregnet es recht verbreitet. Die Luft kühlt sich bis zum Morgen auf +2 bis -1 Grad ab, in Lagen ab etwa 300 bis 400 Meter ist Glätte durch Schnee möglich. Morgen:

Am Donnerstag ist es am Morgen bedeckt und es fällt zeitweise Schnee mit Glätte, in den tiefsten Lagen an der Mosel auch Schneeregen. Kräftiger kann es morgens ganz im Südwesten schneien! Ab dem späten Vormittag ziehen sich die meist leichten Niederschläge dann Richtung Südwesten zurück, im Norden und Osten des Landes wird es dann verbreitet schon trocken sein. Die Höchstwerte liegen zwischen -1 Grad und +2 Grad und es weht nur schwacher auf Südost drehender Wind.

Aussichten:

Am Freitag wechseln sich Sonne und Wolken ab, es bleibt trocken und kalt bei Höchstwerten von nur noch -2 bis +1 Grad.

Am Samstag nach Auflockerungen aufziehende Wolken und zum Abend von Westen her leichter Schneefall. Dabei kalt und nachmittags maximal um 0 Grad, morgens oft frostig mit um -5 Grad.

Am Sonntag viele Wolken und aus heutiger Sicht zeitweise Regen oder Nieselregen, im Ösling anfangs auch Schnee. Dabei wieder etwas milder mit bis zu +2 Grad.

Am Montag meist trocken, aber oft bedeckt oder trüb. Höchstwerte bis um +3 Grad.