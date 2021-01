Dobäi gouf d'Strooss blockéiert an d'Police huet de Leit geroden, d'Streck z'ëmfueren. Blesséiert gouf éischten Informatiounen no keen.

Geschitt ass den Accident géint 16.30 Auer. Am Laf vum spéiden Donneschdeg Nomëtteg respektiv Owend kënnen d'Stroosse plazeweis glat respektiv schmiereg sinn. Dofir soll een de Fuerstil de Wiederkonditiounen upassen.

De CGDIS mellt dann nach zwee weider Accidenter, wou all Kéiers zwee Autoen net laanschtenee koumen an all Kéiers eng Persoun blesséiert gouf. Dat war eng Kéier op der A3 A Richtung Diddeleng op der Héicht vum Beetebuerger Kräiz an eng Kéier op der N8 tëscht Brouch a Reckeng. Op der Plaz waren d'Rettungsdéngschter vu Beetebuerg an Diddeleng respektiv u Lëntgen a Miersch.