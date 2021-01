D'Hëllefe fir den Horesca-Beräich ginn net duer. Dat seet déi am Hierscht gegrënnten Asbl „Don't forget us“ an engem Communiqué.

D'Affekote vun der Associatioun hunn dem Premier Xavier Bettel an deem Sënn e Bréif geschriwwen. Dora gëtt verlaangt, datt d'Situatioun reevaluéiert gëtt, datt Solidaritéitsverspriechen agehale ginn an datt Diskriminatiounen aus dem Wee geraumt ginn.

Et wier op alle Fall falsch, ze mengen, de Lëtzebuerger Horesca-Beräich wier wéinst den Aidë manner staark impaktéiert wéi deen an aneren europäesche Länner. Hei ginn zum Beispill déi héich Loyeren ernimmt. Verschidde Gemenge kéimen Exploitanten entgéint, vill aner Proprietäre géingen dat awer net maachen, wat zu Ongläichheete féiert, heescht et vun der Asbl.

Da wier et och en Iertum, ze mengen, datt no all Faillite séier en neie Commerçant hannendru stéing, fir eppes opzemaachen.

D'EU-Kommissioun hätt den néidege Kader fir Hëllefe geschaaft. Leider wier d'Lëtzebuerger Gesetz vum 19. Dezember wéineg ambitiéis par Rapport zu de Recommandatioune vu Bréissel. D'Lëtzebuerger Exploitante vu Caféen a Restauranten hätte lo just zwéi Choixen, schreift de Maître Fränk Rollinger a sengem Bréif. Entweder si acceptéieren d'Faillitten oder si versichen iwwer de juristesche Wee dem Staat seng Responsabilitéit a punkto Entschiedegungen anzefuerderen.