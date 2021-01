D'Large-Scale-Test-Campagne an der Educatioun, nodeem d'Schüler 3 Wochen Doheem waren, war grouss ugeluecht. D'Resonanz war manner grouss.

120.000 Invitatioune waren u Jonker tëscht 4 a 19 Joer verschéckt ginn, déi hei am Land wunnen.

D'Resonanz war bei de Schüler awer net därmoosse grouss, wëll sech nëmmen all Fënneften och teste gaangen ass, bei den Enseignanten an dem Personal aus de Schoule louch den Taux awer bei 41%.

Am Kader vun der Campagne goufen 20 Leit vum edukative Personal an 106 Schüler Covid-positiv getest.

Dës Chiffere krut RTL aus dem Educatiounsministère confirméiert.

Aus engem Rapport, deen den Educatiounsministère zanter der Rentrée iwwert d'Covid-Situatioun an de Schoule redigéiere gelooss huet, geet ervir, datt all fënnefte Schüler oder Enseignant, dee positiv getest gouf, sech warscheinlech an der Schoul ugestach huet. Dëse Rapport läit eis vir.

Och d'Schoul ass also logescherweis eng Plaz, wou sech ugestach gëtt, seet de Educatiounsminister Claude Meisch am RTL-Interview. Ëm déi 20% vun de positive Fäll wiere Schüler an Enseignanten an dat ka ganz gutt och an der Schoul geschitt sinn. Ganz genee géif een dat awer ni retracéiert kréien, et misst een awer dovun ausgoen an dat hätt och en Impakt, sou de Claude Meisch.

Et wier och esou, dass éischter déi méi jonk Enseignante positiv getest goufen. Dat wier dann éischter op Schoul-extern Facteuren zeréckzeféieren. De Cumul vun allem, ass d'Realitéit wéi ee se elo erlieft.

D'Méiglechkeet vu Schnelltester an de Schoulen ass iwwerdeem aktuell am Gaang gepréift ze ginn. Et gëtt notamment analyséiert, ob Schnelltester fir Schoule sënnvoll sinn a wie se kéint realiséieren. D'Test-Ekippe wiere vun 12 op 19 regional Ekippen opgestockt ginn. Et wier een um Punkt, och Schnelltester kënnen anzesetzen, prioritär virun allem fir déi Schüler, déi Symptomer hunn. Et stellt ee sech do jo dacks d'Fro, ob et Covid-Symptomer sinn oder ob et awer eppes ganz Normales ass, wat Schüler jo ëmmer rëm hunn, sou d'Erklärung vum Educatiounsminister.

Wat d'CO2-Moos-Apparater ugeet, sinn 9.000 Detektere vun zwou verschiddene Marke bestallt. Déi éischt 2.000 Apparater wieren och scho vun de Fournisseure geliwwert ginn. D’Ausliwweren un d’Lycéeë fänkt e Freideg schonn un. Bis d’Fuesvakanz wäerten all Lycéeën, Grondschoulen a Kompetenzzentren ekipéiert gi sinn.

Op e reegelrechte "Loft-Filter" fir d'Klassesäll wollt den Educatiounsministère net zeréckgräifen, sou de Claude Meisch, well d'Santé dovun ofgeroden huet. Den Apparat kéint eng falsch Sécherheet ginn. Wann deen nämlech net richteg funktionéiert, et ass jo och e medezineschen Apparat, dee vu Fachpersonal muss geréiert ginn an de Filter muss gewiesselt ginn, dann ass déi Gefor éischter méi grouss. Da wéilt ee léiwer op dat konventionellt Lëfte vertrauen.

Weider deelt den Educatiounsministère op RTL-Nofro mat, datt d’Commande fir FFP2-Maske fir d‘Enseignante vun den ëffentleche Schoulen am Gaang ass. De Ministère stellt och de kommunale Museksschoulen e gewëssen Undeel un FFP2-Masken zur Verfügung.