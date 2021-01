Mat CO2-Moosapparater, FFP2-Masken an eventuell Schnelltester gëtt versicht, d'Verbreedung vum Coronavirus an de Schoulen anzedämmen.

Large-Scale-Tester an de Schoulen: Mitigéierte Bilan

D'Large-Scale-Test-Campagne an der Educatioun, nodeems d'Schüler 3 Wochen doheem waren, war grouss ugeluecht, an 120.000 Invitatioune goufen u Jonker tëscht 4 a 19 Joer verschéckt, déi am Land wunnen.

D'Resonanz war bei de Schüler awer net därmoosse grouss, well sech nëmmen all Fënneften och teste gaangen ass - bei den Enseignanten an dem Personal aus de Schoule louch den Taux awer bei 41%.

Am Kader vun der Large-Scale-Campagne goufen 20 Leit vum edukative Personal an 106 Schüler covid-positiv getest. Dës Chiffere krut RTL aus dem Educatiounsministère confirméiert.

De Gesondheetsministère preziséiert, datt global gesinn an de Schoulen tëscht dem 14. Dezember an dem 10. Januar (Large Scale Testing an all aner Tester) 138 Leit vun Enseignanten an dem Personal positiv getest goufen; bei de Schüler waren 1.282 Jonker positiv.

Éischt CO2-Moosapparater kommen e Freideg an de Lycéeën un

Wat d'CO2-Moos-Apparater ugeet, goufen 9.000 Detektere vun zwou verschiddene Marke bestallt. Se ginn allen ëffentleche Grondschoulen, Lycéeën a Kompetenzzentren zur Verfügung gestallt.

Déi éischt 2.000 Apparater sinn entretemps vun de Fournisseure geliwwert ginn. D'Ausliwweren un d'Lycéeë fänkt e Freideg un. Bis d'Fuesvakanz wäerten all Lycéeën, Grondschoulen a Kompetenzzentren ekipéiert sinn.

D'Detektere moossen den CO2-Taux am Klassesall, d'Raumtemperatur an d'Loftfiichtegkeet a ginn e Signal, wann et Zäit ass, fir d'Loftqualitéit am Raum ze verbesseren. D'Detektere sinn domat eng präventiv Hëllef, fir op d'Wichtegkeet vum reegelméissege Lëften ze sensibiliséieren.

Geschwë Schnelltester, respektiv FFP2-Masken an de Schoulen?

Weider deelt den Educatiounsministère op RTL-Nofro mat, datt d'Commande fir FFP2-Maske fir d'Enseignantë vun den ëffentleche Schoulen amgaangen ass. De Ministère stellt och de kommunale Museksschoulen e gewëssen Undeel un FFP2-Masken zur Verfügung.

D'Méiglechkeet vu Schnelltester an de Schoulen ass iwwerdeems aktuell amgaange gepréift ze ginn.

Et gëtt notamment analyséiert, ob Schnelltester fir Schoule sënnvoll sinn a wie se kéint realiséieren.