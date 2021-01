E Freideg de Mëtteg hunn de Premier an d'Gesondheetsministesch Detailer iwwert d'Impfstrategie an d'Corona-Mesurë ginn.

Et hat ee gehofft, dass een no de Feierdeeg nees kéint opootmen. Dat wier leider net de Fall, sot d'Paulette Lenert. Et hätt een eng Situatioun, déi an déi richteg Richtung geet an de Mesurëpak huet seng Wierkung gewisen, huet de Premier Xavier Bettel betount.

An de Spideeler hätt sech d'Situatioun verbessert. Den Ament sinn 77 Persounen hospitaliséiert, dovunner 14 op der Intensivstatioun. Genau wéi d'lescht Woch läit dës Woch d'Moyenne vun den Neiinfektioune bei 137 den Dag.

Eng Rëtsch Suerge géingen awer bleiwen. Virop d'Verbreedung vun de Mutatiounen. Bis ewell gouf just déi brittesch Variant zu Lëtzebuerg detektéiert. Stand 21. Januar sinn et 12 Persounen.

Fir d'Verbreedung vum Coronavirus an den neie Varianten anzedämmen, gouf decidéiert, déi aktuell Mesurë bis den 21. Februar ze verlängeren, sou datt den Horesca-Secteur op d'mannst bis deen Dag wäert zoubleiwen. Den Text wäert e Freideg der Chamber virgeluecht ginn. Fir e Méindeg de Mëtteg ass e weidere Regierungsrot geplangt, fir iwwert zukünfteg Arees-Restriktiounen ze diskutéieren. Wéi eng Mesuren en place wäerte gesat ginn, wäert nach am Detail mat den Nopeschlänner gekläert ginn. Et sollen awer Restriktioune komme fir déi Leit, déi aus dem Ausland op Lëtzebuerg areesen. Dorënner méiglecherweis en negativen Test. Dës Reegelung kéint fir d'Auslänner, ma och fir d'Lëtzebuerger gëllen, déi aus dem Ausland nees heem kommen. Et wéilt een d'Reesen net verbidden, esou de Xavier Bettel, mä wien elo reest, misst sech den neie Reegelen upassen.

D'Grenze sollen am Géigesaz zum 1. Lockdown opbleiwen an dofir géing ee sech den Ament asetzen. De Xavier Bettel huet op der Pressekonferenz betount, dass de Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn am Gespréich mam Malu Dreyer an Tobias Hans wier. Grad de sougenannten "klenge Grenzverkéier" misst garantéiert ginn, fir dass d'Frontaliere weiderhi kënnen op Lëtzebuerg schaffe kommen.

Nächst Woch sollen och weider Detailer iwwert déi 2. Phas vun der Impfstrategie matgedeelt ginn, sot d'Gesondheetsministesch. Bis ewell hätte gutt 5.600 Leit hir éischten Impfung kritt. 41% vun de Persounen, déi eng Invitatioun kruten, hu sech bis elo impfe gelooss. De Vaccin Astrazeneca soll iwwerdeems Enn dës Mounts accordéiert ginn. Et wëll een en elo scho virbestellen, och wann d'Ema hir Zouloossung nach net ginn huet. Da wier den Impfstoff prett, soubal dëse vun der Europäescher Medikamentenagence zougelooss gëtt.

Wärend dem Pressebriefing huet de Premier de Bierger nach emol Merci gesot. D'Feierdeeg hätte kéinten en negativen Impakt hunn, wéi et a villen anere Länner de Fall war. Dass d'Zuelen net explodéiert sinn, wier de Verdéngscht vun de Leit, net onbedéngt vun der Politik, esou nach de Constat vum Xavier Bettel.