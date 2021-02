Et wier een erliichtert, allerdéngs kéint ee just vun engem minimalen Entgéintkommen schwätzen.

Sou heescht et an engem Communiqué vum Radio, no enger Manifestatioun e Méindeg. D'Mataarbechter vum Radio ARA, ware vun hirem Siège zu Bouneweg bis op de Krautmaart getrëppelt, fir Gehéier bei der Politik ze fannen.

De Radio ARA fuerdert, datt d'Community-Medien zu Lëtzebuerg unerkannt ginn, an esou och vun der Pressehëllef profitéiere kënnen.