Am Kader vun internationalen Dag géint de Kriibs wëll d'Fondation Cancer d'Leit dobaussen iwwert dës Krankheet opklären.

Schätzungen no liewen den Ament ronn 13.000 Persounen am Grand-Duché, déi u Kriibs erkrankt sinn. All Joer gëtt bei ëm 3.000 Leit eng Kriibsdiagnos festgestallt. Donieft gëllt dës Krankheet als zweetheefegst Doudesursaach bei eis am Land. Dowéinst ass et wichteg, déi betraffene Patienten an hir Leit weiderhin ze ënnerstëtzen an d'Awunner ze sensibiliséieren.

De 4. Februar, um Weltdag géint de Kriibs, wäert d'Fondation Cancer wéinst der aktueller sanitärer Lag zwar nëmme symbolesch an alle Lëtzebuerger Spideeler vertriede sinn, ma trotzdeem wëlle si ee Message un d'Patiente bréngen: Si sinn net eleng.

Méi Informatiounen iwwert den internationalen Dag géint de Kriibs, Ënnerstëtzung fir betraffe Leit, d'Kriibsfuerschung an d'Fondatioun fannt dir um Site vun der Fondation Cancer.

LINK: Hei fannt Dir alleguerten d'Reportagë vum Radio zum Weltkriibsdag

D'Lutte vun der EU-Kommissioun géint Kriibs

Mat 4 Milliarden Euro wëll d'Kommissioun géint Kriibs virgoen. Geplangt sinn Preventiounscampagnen, besseren Zougang bei der Virënnersichung an d'Finanzéierung vun der Erfuerschung vun neien Therapie-Méiglechkeeten, dëst an alle Länner an der EU. Haaptsächlech am Oste géifen nach ëmmer vill manner Leit Zougang zu preventive Behandlungen hunn, hei géifen als Konsequenz och vill méi Persounen par Rapport zu der Gesamtbevëlkerung Kriibs kréien.

4 Pilieren an der Lutte géint de Kriibs/Resumé vum Roy Grotz

Bis 2030, esou d'Zil, soll ënnert anerem kee méi Gebärmutterhalskriibs kréien. 90 Prozent vu jonke Fraen an och däitlech méi Männer sollen an deem Kader och géint Papillomvire (HPV) geimpft ginn. Beim Longekriibs ass et Bréissel virun allem wichteg, mat Campagnë géint den Tubak virzegoen. Hei wëll een a Richtung vu 5% vun de Leit goen, déi nach fëmmen. Haut sinn et 25%. Ma am Fokus steet och den Alkoholkonsum, deen e grousse Facteur fir Kriibs ass, esou d'Kommissioun weider. Grouss aschneidend Ännerungen dierften hei awer net kommen, well Wäin an aneren Alkohol Deel vum „europäesche Liewensstil“ wier.

Der Kommissioun no hunn am Joer 2020 an der EU ronn 2,7 Millioune Mënsche Kriibs kritt, 1,3 Millioune Mënsche sinn dru gestuerwen. Kriibs ass um Wee déi heefegsten Doudesursaach an der EU ze ginn. Longekriibs ass déi heefegst déidlech Kriibserkrankung, bei Fraen ass et Broschtkriibs. D'Corona-Pandemie géif dann och negativ Repercussiounen op d'Behandlungen a Virsuerg vu Patienten hunn, esou d'Autoritéiten.

Méi Infoe säitens der EU-Kommissioun ginn et hei!

Iwwert den Dag verdeelt, stelle mer d'Lutte géint de Kriibs an de Mëttelpunkt vum RTL-Programm um Radio mat ënner anerem dem Temoignage vun enger Fra, déi eng Kriibs-Diagnose krut, der Wichtegkeet vum Télévie, dem Dr Guy Berchem, deen iwwert d'Kriibs-Recherche schwätzt an dem psychologeschen Encadrement vun Kriibs-Kranken.