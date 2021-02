Fir d’Deputéiert an der Chamber kann ee Lëtzebuerg awer net als Steieroas bezeechnen.

De Finanzminister Pierre Gramegna an d’Justizministesch Sam Tanson stoungen de Méindeg de Moien den zoustännege Chamberkommissiounen iwwert OpenLux Ried an Äntwert.

Wann ee kuckt, wéi vill d’Societéiten an d’Persounen hei am Land u Steiere bezuelen, da kéint een dem CSV-Deputéierte Laurent Mosar no net vu Steieroase schwätzen. Hie seet awer och, datt eenzel Entreprisen tatsächlech vun "Net-Duebelbesteierungsaccorden" profitéiere kënnen. Dat géing et awer och an anere Länner ginn an de Laurent Mosar wënscht sech, datt och emol déi wierklech Steieroase géinge beliicht ginn ewéi zum Beispill den US-Bundesstaat Delaware.

Wat de Risiko vu Blanchiment ugeet, seet den ADR-Deputéierte Roy Reding, et géing iwwerall op der Welt Mafioso ginn, och zu Lëtzebuerg. Hei am Land géing awer "besser" opgepasst ginn ewéi an anere Länner.

Datt d’international Press konnt hir Recherchë maachen, géing dann och weisen, datt Lëtzebuerg transparent ass, sou d’Deputéiert weider. Ass dann alles an der Rei? Den LSAP-Fraktiounschef Georges Engel seet: "ech mengen net". Et wier awer alles esou wäit an esou gutt ewéi een dat am Moment kéint. Lëtzebuerg géing sech "kontinuéierlech" verbesseren. De Sozialist verweist op de Vott nach en Dënschdeg an der Chamber iwwert nei Dispositiounen an der Lutte géint de Blanchiment.

Den David Wagner vun déi Lénk, dee sot sengersäits, datt bei aller berechtegter Kritik den Haapt-Business vun der Finanzplaz net dee wier, Mafiosien op Lëtzebuerg unzelackelen. Et wier awer esou, datt doduercher, datt d‘Finanzplaz op Steieroptimiséierung baue géing, vill Kapital an d’Land géing kommen. A wann ee vill Kapital unzitt, da géing dat noutgedrongen dozou féieren, datt och "louche Gestalten" an d’Land kéimen.