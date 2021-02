An der Woch vum 1. bis de 7. Februar goufen 1.140 Persoune positiv getest, an der Woch virdru waren et 999, dat ass e Plus vu 14 Prozent.

An der Moyenne op d'Woch gekuckt hu sech 163 Persounen den Dag infizéiert. 13 Mënsche sinn d'lescht Woch un de Suitte vun enger Sars-CoV2-Infektioun gestuerwen. Large Scale Testing De Positivitéitstaux am Large Scale Testing ass déi zweet Woch hannereneen nees liicht zréckgaangen op elo 0.3 Prozent, an der Woch vum 25. bis 31. Januar louch den Taux bei 0.37 Prozent. Impfungen Knapp 14.000 Persoune goufe bis ewell zu Lëtzebuerg geimpft. 10.252 Persoune kruten eng éischt Dosis; 3.688 krute mëttlerweil eng 2 Impfdosissen.