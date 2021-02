Den Educatiounsminister huet e Freideg de Moien déi nei Mesuren annoncéiert, déi no der Fuesvakanz a Kraaft trieden.

D'Schoule ginn no der Fuesvakanz, den 22. Februar erëm all op, mä mat verschäerfte sanitäre Mesuren. Den Educatiounsminister Claude Meisch huet e Freideg de Moien op enger Pressekonferenz eis Informatioune confirméiert an Erklärungen dozou ginn.

De Virus wier virun allem bei de Jonken an an de Schoulen present, dat hätten d'Chiffere confirméiert, an dorops misst ee reagéieren, huet de Claude Meisch betount. Et hätten donieft och vill méi Clustere ginn an deenen déi brittesch Variant vum Virus massiv present wier. All dat féiert dozou, datt d'Schoule just ënner verstäerkte sanitäre Mesuren kéinten opgoen. Heescht: Vum 22. Februar u gëllt iwwerall eng Maskeflicht an de Schoulen an och Maison relaisen, an dat vum Cycle 2 un.

Donieft soll méi, an och méi dacks getest ginn. Vu Mëtt Mäerz u sollen och Schnelltester an den Asaz kommen. No der Fuesvakanz dierf een dann och just nach mat engem negativen Test aus der Quarantän zeréck an d'Schoul.



Dem Claude Meisch no misst een awer och d'Méiglechkeet hu flexibel a punktuell ze reagéieren, wann de Virus a verschiddene Schoulen méi present gëtt. Da kéinten zum Beispill op 6ème a 5ème och A/B-Gruppen agesat ginn. E weidere Modell gesäit vir, datt just Moies Presenzunterrecht ass a Mëttes Homeschooling.



Et wier wichteg, datt sech elo mol op déi essentiell Contenue fokusséiert gëtt. Nieft der Prioritéit d'Schoulen opzehalen, wier awer och d'Wuelbefanne vun de Kanner extrem wichteg. Dofir den Appell vum Educatiounsminister un d'Enseignanten aus der Grondschoul d'Gespréich mat den Elteren ze sichen, fir och driwwer ze schwätzen, wéi et de Kanner geet. An de Lycéeë sollen d'Regenten individuell Gespréicher mat de Schüler féieren.



Jee nodeem wéi d'Situatioun sech weider entwéckelt, kéint virun an och no der Ouschtervakanz jeeweils 1 Woch op Homeschooling zeréckgegraff ginn, huet den Educatiounsminister nach präziséiert.

