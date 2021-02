Méi wei 12 Woche sollt een allerdéngs net mat enger zweeter Dosis waarden.

Tëscht der éischter an zweeter Dosis vum AstraZeneca Impfstoff sollen 8 bis 12 Woche leien, esou schreift et de Conseil Superieur des Maladies Infectieuses am aktualiséierten Avis zu de Vaccinen.

D'Datelag hätt sech geännert. Etüden hätte gewisen, datt wann den Intervall verlängert gëtt, een eng besser Effikassitéit hätt, esou ass et am Avis ze liesen. Méi wei 12 Woche sollt een allerdéngs net mat enger zweeter Dosis waarden.

Fir Experte weltwäit bitt dat och méi Flexibilitéit an der Impf-Strategie. Et kéint ee méi séier impfen, well esou net eng zweet Dosis zwee bis dréi Méint misst op der Säit gehale ginn. De Spezialist fir Infektiounskrankheeten Dr. Gérard Schockmel hat am RTL-Podcast Wëllebriecher scho virun enger Woch dofir plädéiert.

Hei ass déi Etüd op déi Referenz geholl gëtt.