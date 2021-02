D'Gesondheetsministesch Paulette Lenert huet op eng parlamentaresch Fro vum ADR-Deputéierte Jeff Engelen iwwert d'Maison médicale am Oste geäntwert.

D'Fuerderung, dass den Osten eng Maison médicale soll kréien, gëtt et schonn laang. Bis ewell huet d'Santé awer ëmmer argumentéiert, dass einfach méi Gemeinschaftspraxissen am Oste sollen entstoen, fir eng besser medezinesch Versuergung ze garantéieren.

Well sech den Oste vum Land geographesch gesi wäit vun Norden no Süden zitt, wär een eenzege Site och keng zefriddestellend Léisung. Donieft bräicht et jo dann och déi néideg medezinesch Ressourcen.

Aus dem Grond géing de Gesondheetsministère och éischter plädéieren, fir eng Pluralitéit vun Sitten ze schafen, déi den Zougang zur medezinescher Versuergung sécheren.