"Mir mussen iwwerall no de Käschte kucken an dat hält net mam Cremant op."

Mat deene Wierder reagéiert de Generaldirekter vun der Fluchgesellschaft, de Gilles Feith, am RTL Interview drop, datt et kee Lëtzebuerger Cremant méi u Bord vun der Fluchgesellschaft gëtt.

De Luxair-Generaldirekter reagéiert op d'Cremant-Kritik

Direkt 5 Deputéiert hate parlamentaresch Froen un d'Ministere Schneider a Bausch gestallt.

D'Gesellschaft zerwéiert elo eng "Cuvée Luxair". De Cremant ganz sträichen, dat hätt een net wëlle maachen. Et wéilt een elo an d'Richtung vum "Product Placement" goen, esou datt Betriber, déi hire Produit wëllen am Fliger hunn, dee kënnen zur Verfügung stellen.