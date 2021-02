D'Stad Lëtzebuerg hat ee Sondage bei Quest an Optrag ginn. 500 Leit krute 4 Froe gestallt. Elo goufen d'Resultater publizéiert.

D'Stad Lëtzebuerg gesäit sech confirméiert an hirer Decisioun, eng privat Sécherheetsfirma engagéiert ze hunn. 8 vun 10 Leit soen nämlech, datt dringend eppes muss geschéien, fir d'Sécherheet am Garer Quartier ze verbesseren.

Dat ass eent vun de Resultater aus engem Sondage, deen déi Responsabel aus der Gemeng bei Quest an Optrag ginn haten.

PDF: D'Resultater vum Sondage

Tëschent dem 15. an dem 19. Februar kruten iwwer 500 Leit, 4 Froe gestallt. Ënnert deene Leit sinn der, déi am Garer Quartier wunnen, awer och Persoune, déi do schaffen a Geschäftsleit.

6 vun 10 Persoune soen d'Sécherheetsgefill am Quartier wier schlecht oder ganz schlecht. 4 vun 10 Bierger hunn uginn, datt se an de leschte Méint an enger konkreter Situatioun waren, wou si sech net sécher gefillt hunn an d'Äntwerten op déi 4. Fro weisen an den Ae vun der Buergermeeschtesch Lydie Polfer, datt et richteg war, eng privat Sécherheetsfirma z'engagéieren.

"68 Prozent, dat sinn also méi wéi Zweedrëttel vun de Leit, fannen, datt d'Presenz vun deenen Agente vun där Privatentreprise d'Gefill vu Sécherheet verbessert huet."

D'Lydie Polfer ënnersträicht, datt ee vun Ufank u geplangt gehat hätt, e Feedback bei de Leit ze froen, well et awer den Ament net méiglech wier, eng grouss Biergerversammlung z'organiséieren, huet d'Gemeng sech fir e Sondage decidéiert.

Déi liberal Politikerin ënnersträicht, datt d'Gemeng opgrond vun dëse Resultater och weider alles wëll maachen, fir datt d'Leit sech erëm méi sécher fillen. Déi Efforten eleng géifen awer net duer goen.

"Dat hei ass fir eis eng Base, déi fir eis ganz kloer seet, datt mer richteg leien, fir eben ze soen an ze fuerderen, datt musse vill méi Efforte gemaach ginn, vu ville Säiten, fir d'Situatioun am Garer Quartier ze verbesseren. Mir sinn absolut gewëllt vun eiser Säit alles ze maache wat mir kënnen, mä dat eleng geet net duer, d'Police eleng geet net duer, och déi aner si gefuerdert. D'Justiz, d'Affaires étrangères an d'Santé."

Et gëtt den Ament och an engem interministerielle Grupp iwwer Léisungen diskutéiert. D'Lydie Polfer seet, et wier ee gespaant op d'Resultater. Si ënnersträicht awer och, datt elo eppes huet musse geschéien an d'Stad Lëtzebuerg hätt net méi kënne waarden.

PDF: Schreiwes Stad Lëtzebuerg