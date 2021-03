D'aktuell Stee vu 4 vun 80 Wunnengen um neie Site "Gravity" am Häerz vun Déifferdeng suergt bei der Piratepartei fir eng ganz Partie Froen.

Sou ass et zum Beispill d'Fro, ob bei dëser Stee net Leit mat déckem Portmonni bevirdeelegt ginn, an ob d'Manéier, ze versteeën, och wierklech eethesch korrekt a sozial gerecht ass.

Jo, äntwert de Logementsminister Kox, well et géif eng besonnesch Valeur op Chancëgläichheet a sozial Inklusioun geluecht ginn.

Vun den 80 Wunnengen um Gravity-Site huet d'Déifferdenger Gemeng der 48 zeréckkaf, fir dës abordabel ze verlounen, 16 gi käschtegënschteg verkaf, a 16 Wunnenge ginn ouni Subventiounen zu ganz attraktive Präisser verkaf.

Sou de grénge Minister Henri Kox op d'kritesch Froe vum Marc Goergen, déi de Piraten-Deputéierten an enger urgenter parlamentarescher Fro formuléiert hat.

Fir déi 48 Appartementer, déi d'Gemeng an d'Locatioun gëtt, goufen et staatlech Subventioune vu bal 18 Milliounen. Dobäi kommen nach eemol ronn 2 Milliounen Hëllefe fir déi 16 Wunnengen, déi an d'subventionéiert Vente ginn. Dës 64 Wunnengen dierfen net versteet ginn.

Wat déi 16 aner Logementer ugeet, wiere leider 2 Duplexen an 2 Triplexen net derzou gëeegent gewiescht, fir se zu sozial-begleete WGen ze maachen.

Deemno ginn dës 4 Wunnengen an enger Stee ugebueden, déi nach dëse ganze Mount leeft a wou herno d'Reegele vun der Emphytéose spillen.

Keng klassesch Stee mee eng "par soumission cachetée", wou also iwwert e Bréif un den Notaire eng eenzeg Offer ofgi gëtt, fir ze verhënneren, datt d'Präisser an d'Luucht gedréckt ginn.

Wann d'Gemeng géif Boni maachen, gëtt dësen dem Henri Kox no vun der Gemeng an nei Logementsprojete reinvestéiert.

Konditioun ass iwwregens fir déi 4 viséiert Wunnengen an Top-Lag, datt de Keefer och effektiv muss dra wunnen, am anere Fall spillt d'Réckkafsrecht vun der Déifferdenger Gemeng.

Fir de Minister Kox ass Gravity deemno e gelongenen, interessante Bau-Projet, wou Logementer zu engem attraktive Präis ugebueden ginn an eng staark a resilient sozial Mixitéit op deem Site areecht gëtt.