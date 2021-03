Eng ambulant prise en charge bausst de Klinicken ass en Thema, wat weider fir Diskussioune suergt.

Wéi entwéckelt sech de Secteur extrahospitalier zu Lëtzebuerg. Ënner anerem déi Fro gëtt den Ament um Gesondheetsdësch debattéiert. Ëm sou iwwerrascht a skeptesch seet sech d'Dokteschassociatioun iwwer e Projet vun engem medezineschen Zentrum, deen elo zu Jonglënster soll entstoen.

D'AMMD huet der Gesondheetsministesch Paulette Lenert an dem Sozialminister Romain Schneider an deem Sënn e Bréif geschriwwen.

AMMD iwwer Jonglënster / Reportage Pit Everling

Um Gesondheetsdësch wiere véier Zenarie presentéiert ginn. De Status Quo, dono ambulant Antennen, déi vun de Spideeler geréiert ginn. Eng Cogestioun tëscht engem Spidol an enger Societéit vun Dokteren oder nach déi autonom Gestioun vun enger oder méi Dokter-Societéiten.

Zu Jonglënster wier e Centre médical de radiologie et de soins médicaux multidisciplinaires geplangt an dës Initiativ kéim vun enger Gemeng a vun enger privater Societéit, seet den Dokter Alain Schmit, President vun der AMMD.

Am Gespréich waren eng Rei Zenarien. Den Zenario, datt dat iwwer e privaten Investor kéint goen, dat war ni Thema.

An dësem Fall schwätze mer vun der Gemeng Jonglënster an der Fondatioun vun den Hôpitaux Robert Schumann, déi deen Zenter wëllen opmaachen. Déi Fondatioun wier e privaten Acteur an net ze verwiessele mat der Société Anonyme Robert Schuman, déi d'Spideeler bedreift.

Fir d'AMMD ass et kloer, datt d'Initiativ fir sou e centre médical vun Doktere muss kommen

E medezinescht Konzept am extrahospitalier muss ausgeschafft ginn. Do sinn eng medezinesch Démarche an eng Iwwerleeung hannendrun. Dofir kënne mer e Konzept, wéi dat vu Jonglënster, net richteg novollzéien.



D'Dokteschassociatioun schwätzt mat Bléck op Jonglënster vun engem Paradigmewiessel, dee gréisser Konsequenze kéint hunn.

Do maache mer d'Dir grouss op, fir datt international Konsortien op Lëtzebuerg kommen. Eis Iddi war, d'Initiative vum Beruff méiglech ze maachen, fir dem Patient déi richteg Prestatioune kënnen ze offréieren. Mir wëllen dat lo net verdréit kréie vun engem Financier, deen hei vläicht eng Opportunitéit gesäit, fir Suen ze verdéngen.

D'AMMD seet sech prinzipiell oppe fir Partenariater tëscht privaten an ëffentlechen Acteuren. Ma eng privat Gesellschaft, déi net op staatlech Hëllef ugewise wier, kéint profitorientéiert schaffen an den Doktere bestëmmt Konditiounen operleeën.

D'Associatioun pocht drop, datt déi berufflech Onofhängegkeet vun den Dokteren erhale bleift, fir datt déi medezinesch Qualitéit ka garantéiert ginn.

Radiologe waarden op Äntwert bei der Tarifikatioun

Zënter enger Rei Jore plangt e Grupp Radiologen un engem Centre de radiologie extrahospitalier, deen eventuell kéint op der Cloche d'Or installéiert ginn.

Déi fréier Gesondheetsministesch Lydia Mutsch hat d'Pläng an enger éischter Phas refuséiert. D'Dokteren hu geklot a krute Recht.

Déi ministeriell Autorisatioune fir IRM, Scanner a sou weider sinn entretemps do. Am September wieren och schonn Apparater rau gesicht ginn. Ma d'Ëmsetzung vun dësem Zenter léisst awer weiderhin op sech waarden. Et hänkt een elo bei der Tarifikatioun, bei de Käschte vun der Apparatur, erkläert den Dokter Renzo Del Fabbro, Co-Initiateur vum geplangten Zentrum.

Extrait Enzo Del Fabbro

Mir hunn nach ëmmer keen Tarif technique, dat heescht déi direkt an indirekt Fraisen, déi mer mat de Maschinnen hunn. Mir hunn nach keng Äntwert vun der CNS. Mir kënnen awer keng Maschinne kafen oder lounen ouni Tarif. Mir sinn also gebonnen. Op där aner Säit leeft d'Autorisatioun vun deene Maschinnen iergendwann of. D'Confrèren, déi interesséiert sinn, hunn och gewëss zäitlech Limitten. Mir sinn am Donkelen. D'AMMD hätt der Gesondheetskeess virun e puer Wochen eng Propose ënnerbreet, ma weder vun der CNS, nach vum Sozial- oder dem Gesondheetsministère hätt ee bis ewell e Retour kritt, sou den Dokter Del Fabbro.

D'Regierung an d'Gesondheetskeess sollten elo Faarf bekennen an den Doktere soen, a wéi eng Richtung dat et geet, fënnt de Radiolog Del Fabbro.