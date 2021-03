Sars-CoV-2-Verschwörungstheorien zirkuléieren net just am Netz, mä goufen an de leschten Deeg och a vill Bréifboîtten zu Lëtzebuerg gehäit.

D’Pandemie ass en Nährbuedem fir Verschwörungstheorien, och zu Lëtzebuerg. An de leschten Deeg goufen uechter d’Land Flyere mat alternative Corona-Fakte verdeelt. Ënner anerem d’Existenz vum Virus gëtt hei a Fro gestallt. Dat huet fir Opreegung gesuergt. Direkt e puer opbruechte Spectateuren, Nolauschterer a User hunn RTL dowéinst kontaktéiert.

D'Nadine Petit huet hiren Aen net getraut, wéi se lescht Woch den Ziedel an hirer Boîte fonnt huet. Am Resumé steet hei dran, datt et de Covid-19-Virus guer net gëtt, seet si am Interview. Esou gëtt et dann och keng Pandemie an an där Logik wier kee Mënsch um Virus gestuerwen.

Wëll Behaaptungen, déi ee kéint ignoréieren, ma fir d’Nadine an de Carlo ass dat net esou einfach, grad well d'Mamm eng vun den Éischten am Land war, déi de Virus krut an un de Suitten dovu gestuerwen ass. Fir de Carlo Goetz ass ze soen, datt et de Virus net gëtt, eng Frechheet vis-à-vis vun deene Leit, déi e léiwe Mënsch wéinst dem Coronavirus verluer hunn.

An esou huet d’Nadine Petit net just d’Police kontaktéiert, ma och RTL. Fir si ass et wichteg, datt d'Leit sech domadder auserneesetzen, well et sécher och Leit ginn, déi gleewen, wat op deene Flyer steet. An dat ass net ongeféierlech.

Wat ass un den Haaptaussoen am Flyer?

© Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg © Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg © Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg © Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg

Nach virun e puer Méint woussten déi mannste Leit, wat e PCR-Test ass, och wann et eng Method ass, déi zanter de 90er Joren an der Diagnostik agesat gëtt. Ëmmer nees héiert een, datt den Erfinder vum PCR dëse guer net fir diagnostesch Zwecker entwéckelt huet. An dat stëmmt, seet de Mikrobiolog Professer Dr. Bernard Weber. Hie präziséiert awer och, datt séier erkannt gouf, datt ee mat dësem Test e vill méi kriddelegen Noweis ka vu Viren hunn, déi dacks a ganz klenge Quantitéite present sinn.

Knapp 590.000 Residentë goufen zu Lëtzebuerg op d'mannst eemol op de Sars-CoV-2 per PCR getest. Eleng 2,18 Milliounen PCR-Tester goufe bei de Residenten duerchgefouert.

De Professer Dr. Bernard Weber vu Laboratoire Réunis ka sech net erklären, datt et haut nach Leit ginn, déi d'Existenz vum Virus a Fro stellen. Well een de Virus jo ëmmer nees kann noweisen, bei Leit mat oder och ouni Symptomer. Donieft kann een de Virus och unziichten an d'Virulenz-Facteure vum Virus noweisen.

An et kann een d'Ierfgutt, d'Baudeeler vu Sars-Cov-2 noweisen. Dat geschitt zanter Méint am LNS, wou se Echantillone vun de positive PCR-Tester genetesch analyséieren, also sequenzéieren. Dëst ass eng Viretapp vum Séquençage, erkläert d'Jessica Zapp, déi d'Quantitéit vum Virus an engem Echantillon kann noweisen.

600 Sars-CoV-2-Echantillonen d’Woch ginn an enger spezieller Maschinn am Staatslabo sequenzéiert. Op dës Manéier gesinn d’Bio-Informatiker, ëm wéi eng SARS-Cov-2 Virus-Variant et sech bei den eenzelen Echantillonen handelt.

Da ginn et awer och indirekt Noweiser vum Sars-Cov-2, wéi de Professer Friedrich Mühlschlegel, Direkter vum LNS, erkläert, deen d'Immunäntwert an d'Bilde vun Antikierper als Beweis erunzitt.

Och den Notze vun de Maske gëtt reegelméisseg a Fro gestallt. Si géifen net géint Vire schützen, dat stéing op de Verpakungen, firwat se also undinn? Op ville Këschte ass awer näischt esou ze liesen.

Ma wat kéint un der Ausso dru sinn? Mir ginn eis d’Produktioun vum eenzege Maskeproduzent zu Lëtzebuerg ukucken a kréien vum Direkteur administratif vum HRS Michel Schütz eng onerwaart Äntwert.

Eng chirurgesch Mask filtert kee Virus, seet de Michel Schütz. Déi europäesch Maske sinn no enger europäescher Norm 14.683 gebaut. Déi seet ganz kloer, dass se muss Partikele, déi méi grouss wéi 500 Nanomilimeter sinn, erausfilteren. De Virus selwer ass vill méi kleng, wéi dat.

Déi chirurgesch Maske vun dräi Lage kënne just Partikelen erausfilteren, déi fënnef Mol méi grouss si wéi de Coronavirus. An dach schütze se och viru SarS-Cov-2, seet de Michel Schütz. De Virus geet nämlech net duerch d’Loft, dee brauch e Vehikel, wéi Drëpsen oder Aerosolen, an eng gutt chirurgesch Mask filtert déi Aerosolen eraus.

An domadder och de Virus, virausgesat, et deet een de Mask richteg un an et wiesselt een se spéitstens no 4 Stonnen.

Hallefwourechten a Falschinformatioune stinn also um Flyer, dee verdeelt gouf.

Meenungsfräiheet ass fir d’Nadine Petit an dësem Fall keen Argument. Fir si ass et e groussen Ënnerscheet, ob een dat ausschwätzt oder esou Ziedelen an d'Bréifboîte gehäit.