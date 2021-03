Dat ass d'Konklusioun aus enger Etüd iwwer d'Effikassitéit vun der Videosurveillance, mat där d'Generalinspektioun vun der Police 2019 beoptraagt gi war.

D'Resultater goufen e Freideg de Moien an der Chamber an op enger Pressekonferenz presentéiert. Der IGP no kann d'Kriminalitéit wéinst de Kamerae lokal zeréckgoen. Dat hänkt vum Quartier a vun der Infraktioun of. An der Etüd gouf zum Beispill den Asaz vun Iwwerwaachungskamerae beim Glacis an der Kinnekswiss an am Garer Quartier analyséiert.

Op der Kinnekswiss wär d'Zuel vu gemellte Vollen zeréckgaangen, zanter dass do Iwwerwaachungskameraen opgehaange gi waren.

Eleng d'Kamerae wären net effikass. Der Generalinspektioun vun der Police no missten si méi konsequent an e generellt Sécherheetskonzept agebonne ginn, dat vun der Police misst ausgeschafft ginn.

Den zoustännege Minister Henri Kox wollt sech nach net festleeën, ob d'Videosurveillance ënnert senger Responsabilitéit weider ausgebaut soll ginn.

Eng grouss Majoritéit vun den Awunner aus de concernéierte Quartieren an der Stad wären op d'mannst dofir, och wa si d'Effikassitéit vun der Surveillance mat Kameraen a Fro stellen. Dat huet e Sondage erginn, dee parallel vun TNS-Illres gemaach gi war. Virun allem nuets spieren d'Awunner aus de Quartiere Gare a Bouneweg net sécher. Och wann et eng grouss Roll spillt, wou genee eng Persoun am concernéierte Quartier wunnt a wéi laang.

Déi ganz Etüd vun der Generalinspektioun vun der Police fënnt een iwwerdeems op hirem Site.