D'Leit, déi eng Dron pilotéieren, mussen och eng Online-Formatioun matmaachen, dat an Zesummenaarbecht mat Eurocontrol.

Se sinn eng beléift Spillsaach. Dronen, déi privat ëmmer méi agesat ginn. Vum 31. Dezember vum leschte Joer u gëlt eng nei europäesch Reglementatioun.

Um Dënschdeg de Moien huet déi zoustänneg Lëtzebuerger Autoritéit, d’Direktioun fir d’Zivil-Aviatioun eng Sensibiliséierungscampagne virgestallt.

Wichteg ze wëssen ass, datt jidder Persoun, déi eng Dron pilotéiert, sech am Virfeld um Internet Portal MyGuichet.lu enregistréiere muss. Dann ass och eng spezifesch Online-Formatioun an Zesummenaarbecht mat Eurocontrol néideg.

Den Ament, wou d’Dronen agesat ginn, heescht et op Geoportail.lu nozekucken, ob ee sech net grad an enger Fluchverbuertszon befënnt.

Weider wichteg Informatioune sinn déi, d’Dron ni aus den Aen ze verléieren, net méi héich wéi 120 Meter ze fléien an d’Privatsphär vun anere Leit ze respektéieren.

Direction de l'aviatiation civile

© René Pfeiffer / RTL © René Pfeiffer / RTL © René Pfeiffer / RTL

Pressecommuniqué

L'utilisation publique des systèmes d'aéronefs sans équipage à bord (16.03.2021)

Communiqué par: ministère de la Mobilité et des Travaux publics / Direction de l'aviation civile François Bausch, Vice-Premier ministre, ministre de la Mobilité et des Travaux publics, et la Direction de l'aviation civile ont présenté en date du 16 mars 2021 les nouvelles modalités d'utilisation des systèmes d'aéronefs sans équipage à bord (drones) au Grand-Duché de Luxembourg.

À l'heure actuelle, les drones, dans lesquelles l'Union européenne inclut les drones «commerciaux», les aéromodèles et les drones faits maison sont largement utilisées pour des applications loisirs et professionnelles.

Le pilotage de drone peut cependant engendrer un nombre de risques pour la sécurité de la circulation aérienne, la sécurité des personnes au sol, la protection de la vie privée et la sûreté de certaines zones géographiques.

Dans l'objectif d'assurer une utilisation de drones en toute sécurité, une réglementation européenne sur les aéronefs sans équipage à bord a été appliquée au Luxembourg depuis le 31 décembre 2020. La catégorie OPEN est exemptée d'autorisation de la Direction de l'aviation civile.

FLY IT SAFE!

La Direction de l'aviation civile rappelle les règles essentielles pour tous les usagers de la catégorie OPEN au Grand-Duché:

• L'enregistrement des exploitants de drones via MyGuichet.lu;

• La formation et réussite des examens pour le pilotage de drones via TrainingZone;

• La consultation des zones géographiques via Géoportail.lu.

En outre, d'autres mesures de sécurité ont été mises en place:

• La conservation d'une distance minimale des aéronefs et des personnes;

• Le respect d'une hauteur maximale de 120 mètres;

• Le contact visuel permanent avec le drone.