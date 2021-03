D'Familljeministesch Corinne Cahen sot am RTL-Interview, et géif den Ament 3 Plaze ginn, wou méi Leit positiv getest goufen.

An den Alters-a Fleegeheemer hei am Land ginn et nach ëmmer Clusteren. Dat sot d'Familljeministesch Corinne Cahen e Samschdeg den Owend am RTL-Interview.

Extrait Corinne Cahen (1)

Zu Boufer géif et 19 Fäll ginn, zu Nidderkuer 13 an zu Rodange aktuell 12. An deene leschte 4 Woche goufen et do 22 positiv Fäll.

De Gesondheetszoustand vun dëse Mënsche wier ganz ënnerschiddlech, et géif Leit, déi guer keng Symptomer hunn, ma et géif awer och Leit mat ganz schwéiere Symptomer, déi Otemschwieregkeeten hunn an am Spidol musse behandelt ginn.



Et sinn och weider Mënschen aus deene betraffene Strukture gestuerwen. Zu Boufer wieren et e Freideg zwee Stierffäll gewiescht, zu Nidderkuer ass eng weider Persoun un de Suitte vum Virus gestuerwen an zu Rodange si 5 Mënsche gestuerwen.

D'Familljeministesch Corinne Cahen wéist drop hin, datt dat eng exzeptionell Situatioun fir d'Haiser, d'Mataarbechter an d'Bewunner wier. Esou vill Leit ze verléieren, wier e grousse Schock fir jiddereen.