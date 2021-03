D'Aart a Weis, wéi een op d'Welt kënnt, huet en nohaltegen Impakt op d'Bakterien am Daarm an op d'Immunsystem.

Dat geet aus enger Etüd vum Lëtzebuerger Centre for Systems Biomedicine an der Uni Lëtzebuerg ënnert der Leedung vum Professer Paul Wilmes ervir, déi rezent publizéiert gouf.

D'Fuerscher hu Puppelcher, déi duerch eng vaginal Gebuert op d'Welt koumen, a Puppelcher, déi iwwert e Keeserschnëtt gebuer goufen, an hirem éischte Liewensjoer matenee verglach. Si wosste schonn duerch méi fréi Etüden, datt d'Immunsystem no der Gebuert bei engem Keeserschnëtt e bësse méi schwaach wier. D'Stullprouwen, déi a reegelméissegen Ofstänn iwwert dat éischt Liewensjore vun de Puppelcher geholl goufen, hätten elo gewisen, datt d'Ënnerscheeder zwar méi kleng géinge ginn, ma och no engem Joer nach do wieren.

Dat kéint erklären, datt Kanner, déi duerch e Keeserschnëtt op d'Welt koumen, méi dacks Krankheete kréien, déi mam Immunsystem ze dinn hunn, zum Beispill Problemer mam Stoffwiessel oder Allergien, esou d'Fuerscher. Ee Véierel vun de Puppelcher an Europa komme mëttlerweil per Keeserschnëtt op d'Welt.