Generell gëtt dëst vun alle Parteie begréisst, besonnesch, datt de Pacte Logement méi wäit géif goen, wéi eng éischt Virlag.

D'Regierung huet den Text elo amendéiert, wat der Oppositioun no den Impakt vum neie Pacte Logement awer géif ofschwächen.

Duerch de Pacte Logement soll flächendeckend abordabele Wunnraum an alle Gemengen entstoen. Den Artikel 29 am Gemenge-Gesetz gesäit vir, datt, wann e PAP gestëmmt gëtt, mussen 10 Prozent vun de Logementer zu engem abordabele Präis verlount oder verkaaft ginn. Am fréiere Gesetz wieren d'Definitiounen awer net ganz kloer gewiescht, erkläert de Wunnengsbauminister Henri Kox.

„Dofir hu mir en neit Amendement eraginn, fir ze soen, mir maachen en Automatissem, dass ab 10 Logementer e gewëssen Undeel och 10 Prozent an d'ëffentlech Hand iwwergeet. Als Contrepartie kritt de Promoteur méi en héicht Baurecht. Dat heescht, e kann 10 Prozent méi an deem Quartier bauen".

De Minister fënnt, datt domat 2 Mécken op ee Coup erleedegt goufen.

Et géing Wunnraum geschaaft ginn, deen ze bezuelen ass, an d'dicht Baue géing eropgoen. Well awer och mat de Gemengen d'Qualité résidentielle gekuckt gëtt, géing d'Liewensqualitéit net erofgoen.

Sou positiv gesäit awer net jiddereen dës Ofännerung vum Gesetz. Den David Wagner, Deputéierte vun déi Lénk, kritiséiert, datt den Taux vu Wunnengen, déi sollten abordabel ginn, erofgeschrauft gouf. Wann zum Beispill op d'mannst 25 Unitéite gebaut ginn, da sollen net méi 30 Prozent dovun abordabel ginn, wéi virdru festgehale gouf, mä just nach 20 Prozent.

"Et ass bei Wäitem net alles an der Rei. Et ass net verflichtend, et geet net wäit genuch. Dat sinn déi Haaptkriticken, déi mer gemaach hunn. Mä lo gëtt et nach méi ofgeschwächt. Déi kleng Fortschrëtter gi lo rëm quasi réckgängeg gemaach. Dat ass schued. Projeten, déi e bësse besser sinn, ginn erëm zunichte gemaach, well d'Promoteure wéi de Geck un de Bengel un hire Profitter hänken. An dann hu se och nach de politeschen Aarm an der Regierung, an dat ass d'DP, déi Prioritär no den Interesse vun de Promoteure kuckt. Wann d'LSAP an déi Gréng net capabel sinn ze soen, lo geet et duer, da freet ee sech, wat se iwwerhaapt an der Regierung verluer hunn", seet den David Wagner.

Och den CSV-Deputéierte Marc Lies kritiséiert den Amendement, well doduerch manner Wunnengen un d'ëffentlech Hand ginn. Och eng Simplificatioun vun de Prozeduren ass fir hien net a Siicht:

„Mir hätten deem ganze Pacte Logement méi eng schlank Struktur verpasst, manner administrativen Opwand. Fir d'Gemenge gëtt dat extrem opwendeg vum administrativen hier. Mir kommen dann net virun, fir dat, wat d'Vocatioun vun dësem Pacte Logement ass, fir abordabele Wunnraum ze schafen."

Aus dësem Grond wäert d'CSV d'Propositioun maachen, datt eng MyLogement-Struktur geschaaft gëtt, wou souwuel d'Gemengen, wéi och d'Leit Informatioune kréien. E Logementsberoder, deen d'Gemenge beréit, ass awer schonn am Pacte Logement virgesinn. De Staatsrot hat awer gefuerdert, dat misst méi kloer definéiert ginn, ëm wien et sech dobäi géing handelen.

Pacte Logement 2.0 / Rep. Diana Hoffmann

Schreiwes

Pacte logement 2.0: Renforçons davantage la création de logements abordables!

Communiqué par: ministère de l'Intérieur / ministère du Logement

Afin de doter les communes et l'État d'un moyen efficace pour acquérir des logements abordables ou encore des terrains permettant la réalisation de logements abordables, le Pacte logement 2.0 propose d'insérer un nouvel article 29bis dans la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain avec pour objectif l'acquisition d'un nombre significatif de logements par le secteur public, ce qui est primordiale afin d'augmenter l'offre en logements abordables et maintenir une bonne mixité sociale dans les futurs quartiers d'habitation.

Suite à l'avis du Conseil d'État et après concertation des partenaires de la société civile, le gouvernement vient d'adopter par voie d'amendements gouvernementaux une nouvelle version de l'article 29bis visant à renforcer davantage le mécanisme de la cession de logements abordables au secteur public.

La première version prévoyait que si les communes et l'État renonçaient à l'acquisition de logements abordables, les logements seraient vendus selon les anciennes dispositions du Pacte logement qui s'avèrent avoir été peu efficaces, étant donné que bon nombre de logements ainsi créés ont été vendus au prix du marché. Cette option vient d'être abandonnée pour privilégier la gestion étatique, garantissant ainsi la création d'un nombre de logements abordables considérable!

«Le logement est le plus grand défi au Luxembourg pour de plus en plus de personnes. Cependant, avec l'impact de la crise sanitaire et ses conséquences sur les finances publiques, le risque que les communes et l'État renonceraient à acquérir un nombre important de logements abordables était prévisible. Ceci aurait compromis le but de notre réforme. C'est pourquoi nous avons élaboré une alternative!», explique la ministre de l'Intérieur Taina Bofferding.

Partant du constat que c'est surtout le prix du foncier qui pèse lourdement dans la création de logements abordables, le gouvernement a décidé d'opter pour un allègement de la charge financière pesant sur la main publique en vue de l'acquisition des fonds réservés pour les logements abordables. Ainsi, il a été opté pour l'introduction d'un mécanisme de contrepartie visant à réduire l'impact financier pour la main publique tout en assurant à ce que les droits de propriété privée de l'initiateur d'un plan d'aménagement particulier soient garantis. Il s'agit en l'occurrence d'allouer à l'initiateur 10 pour cent en plus de surface construite en échange de la cession des terrains réservés à la construction de logements abordables. Cette contrepartie résulte d'analyses effectuées sur base notamment de données traitées par l'Observatoire de l'habitat.

«Ainsi, le Pacte logement 2.0 amènera un changement systémique de taille: dans chaque commune où des logements seront construits, la densité sera augmentée et, d'office, de nouveaux logements abordables publics seront créés. Avec cet automatisme, le nouveau Pacte logement aura un impact d'envergure! En outre, ce système cohérent, transparent et efficace permettra davantage de sécurité en matière de planification pour les promoteurs, les communes et l'État», a souligné le ministre du Logement Henri Kox.