D'Kritik duerch d'Oppositioun zu dem Amendement vum Pacte Logement 2.0 wëll d’LSAP-Inneministesch Taina Bofferding esou net stoe loossen.

Si betount, datt et méi wichteg wier, 20 Prozent vum abordabele Wunnraum sécher an ëffentlecher Hand ze hu wéi 30 Prozent ouni Garantie. Et géing ee soss riskéieren, an den ale System ze falen, bei deem Wunnengen, déi emol als abordabel deklaréiert goufen, no e puer Joer vum Marché verschwanne géingen.

D'Diskussioun soll net ob de Prozentsaz reduzéiert ginn. Ech hu léiwer 20 Prozent garantéiert an der ëffentlecher Hand, wéi 30 Prozent ouni Garantie. Well mer herno riskéieren, datt mer an den ale System falen. Géing bedeiten, datt déi Wunnengen, déi mol als abordabel deklaréiert goufen, no puer Joer um Marché verschwannen, an dono méi deier verkaaft ginn. Dee Risiko besteet, dofir hu mer elo hei mat engem Amendement an der Regierung nogebessert, fir datt mer déi Garantie kréien, datt d'Wunnengen an d'ëffentlech Hand kommen, a finanzéierbar bléiwen.

Extrait Taina Bofferding (1)

Duerch den Amendement wier eng automatesch Sessioun vu Terrainen un d’ëffentlech Hand festgehale ginn. Eng Garantie, wéi se bis elo net existéiert hätt. Dofir kann dann als Géigeleeschtung 10 Prozent méi op den Terraine gebaut ginn.

De finanziellen Impakt duerch d'Kris wier net ze ignoréieren. Déi ëffentlech Finanze wieren ugeschloen. Sou géing e Risiko bestoen, datt d'Gemengen an de Staat, also d'ëffentlech Hand, d'Wunnengen herno net kafe kéinten, erkläert d’Taina Bofferding.

Wéinst der Konterpartie vu méi Baupotenzial muss d’ëffentlech Hand elo net méi fir den Terrain bezuelen, op deem abordabel Wunnenge gebaut ginn.

D’Diskussioun eleng op de Prozentsaz vun den abordabele Wunnengen ze reduzéieren, géing beim Thema ze kuerz gräifen, fënnt d’Ministesch.

D’Oppositioun hat kritiséiert, datt een dem Drock vun de Promoteuren an der der DP nogi hätt. Duerch den Amendement géing et zu enger Verschlechterung vum Wunnéngsbaupackt kommen, well esou manner abordabel Wunnenge geschaaft géinge ginn.