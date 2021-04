Dat sot den Educatiounsminister Claude Meisch bei der Presentatioun vun den Epreuves standardisées, déi all Joers am November gemaach ginn.

Duerch déi aussergewéinlech Situatioun hätt een duerchaus mat engem negativen Trend kënne rechnen, mee dee géif sech awer net weisen. Ënnert anerem déi Conclusioun gouf gezunn.

Déi gutt Resultater wiere virun allem op den Engagement vun den Enseignanten, Elteren a Schüler zréck ze féieren, mee och op déi gutt digital Infrastrukturen déi en place ware sot den zoustännege Minister.

Allerdéngs wier och aus den Donnéeën eraus ze liesen, datt d'Kris déi vulnerabelst Schüler am meeschte getraff hätt an d'Schéier tëscht de Kanner déi soziokulturell favoriséiert an deenen déi benodeelegt sinn méi grouss gi wier.

Am Fundamental goufen et virun allem am däitsche Problemer, am Lycée an der Mathe. De Claude Meisch huet donieft annoncéiert, datt och dëse Summer erëm eng sougenannten "Summerschool" 2 Woche virun der Rentrée organiséiert gëtt, fir Retarden opzehuelen.