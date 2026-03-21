Um CSV-Kongress zu EttelbréckLuc Frieden mat 88 Prozent als Parteipresident erëmgewielt

Marc Hoscheid
Jeannot Ries
"Couragéiert. Responsabel. Fir Lëtzebuerg." Ënnert deem Motto huet d'CSV e Samschdeg de Moien an der Däichhal zu Ettelbréck hiren Nationalkongress organiséiert.
Update: 21.03.2026 13:02

CSV-Kongress zu Ettelbréck (21.3.26)

Am Zentrum stoung d’Wal vun enger neier Parteispëtzt. An do krut de Premier Luc Frieden als eenzege Kandidat fir de Poste vum Parteipresident vun den 342 Delegéierte 88,25 Prozent vun de Stëmmen, bei senger leschter Wiel 2024 waren et nach 96,25 Prozent.

Den Alex Donnersbach gouf mat 83 Prozent um Poste vum Generalsekretär confirméiert, d’Françoise Kemp, déi bis elo Co-Generalsekretärin war, huet net méi kandidéiert. An Zukunft wäert den Alex Donnersbach dee Posten dann och eleng bekleeden. D’Françoise Kemp ass iwwerdeems déi nei Presidentin vum Bezierk Süden.

Als Vizepresidente goufen d’Stéphanie Weydert mat 92,7 an de Christian Weis mat 95,4 Prozent confirméiert, d’Martine Hansen gouf vum Luc Frieden proposéiert, fir drëtt Vizepresidentin ze bleiwen, hei war keng klassesch Wal néideg. Generaltresorier bleift den Thierry Schuman.

Am meeschte gelies
Regierung preparéiert Solutiounen
Lex Delles: Enkpäss bei Liwwerung vun Diesel a Kerosinn mëttelfristeg net ausgeschloss
Video
65
10 Joer laang gülteg
Vu Mëtt Mee u kënnt den neie Lëtzebuerger Pass
Video
Fotoen
7
Am Alter vu 86 Joer
Den amerikaneschen Action-Held Chuck Norris ass gestuerwen
Eenegung mat de Sozialpartner
ArcelorMittal entléisst keen, ma Plaze ginn awer ofgebaut
Video
Audio
9
Prett fir d’Hale-WM a Polen
Patrizia Van der Weken: “Ech kann ënnert deene Beschte vun der Welt matmëschen”
Video
2
Weider News
Fréieren MSF-President am Interview
Humanitären Asaz uechter d'Welt gëtt ëmmer méi geféierlech, sou Rony Brauman
Video
Fotoen
0
Aarbechten op der A3
"300 Tonne schwéier Krane beweege riseg Schëlder iwwer d'Autobunn"
Video
Fotoen
0
Op eise Stroossen
Policebeamte konnte Frontalkollisioun mat alkoholiséierter Geeschterfuererin a leschter Sekonn evitéieren
Noperschaftsträit zu Clierf eskaléiert
Mann zitt Messer wärend Policeermëttlungen an huet kuerz drop RDV beim Untersuchungsriichter
Christoph Lang (gauche) et Claire Bonnaventure (droite) s'entretiennent avec nous au MIPIM 2026 à Cannes
Immobilien
Méi bëlleg bauen: Et ass méiglech, och zu Lëtzebuerg
Video
4
Um Freideg den Owend
Néng Blesséierter bei fënnef Accidenter op eise Stroossen
