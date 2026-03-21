Am Zentrum stoung d’Wal vun enger neier Parteispëtzt. An do krut de Premier Luc Frieden als eenzege Kandidat fir de Poste vum Parteipresident vun den 342 Delegéierte 88,25 Prozent vun de Stëmmen, bei senger leschter Wiel 2024 waren et nach 96,25 Prozent.
Den Alex Donnersbach gouf mat 83 Prozent um Poste vum Generalsekretär confirméiert, d’Françoise Kemp, déi bis elo Co-Generalsekretärin war, huet net méi kandidéiert. An Zukunft wäert den Alex Donnersbach dee Posten dann och eleng bekleeden. D’Françoise Kemp ass iwwerdeems déi nei Presidentin vum Bezierk Süden.
Als Vizepresidente goufen d’Stéphanie Weydert mat 92,7 an de Christian Weis mat 95,4 Prozent confirméiert, d’Martine Hansen gouf vum Luc Frieden proposéiert, fir drëtt Vizepresidentin ze bleiwen, hei war keng klassesch Wal néideg. Generaltresorier bleift den Thierry Schuman.