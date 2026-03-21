Vill lass um SamschdegCGDIS mellt 7 Blesséierter bei 6 Tëschefäll

Eleng bei engem Accident tëscht Zéisseng an dem Schléiwenhaff si 5 Persoune verwonnt ginn. Am Norde vum Land war de Rettungshelikopter am Asaz.
Update: 21.03.2026 17:20
Vill Aarbecht fir d’Ekippen
© Laurent Weber

Géint 14.10 Auer hat et um CR178 gerabbelt. D’Ambulanzen aus der Stad a vu Mamer hu sech ëm déi Blesséiert gekëmmert.

An der Mëttesstonn war et an der Liberatiounsstrooss zu Diddeleng en Accident tëscht engem Auto an engem Bus. Blessure waren hei keng ze notéieren.

Géint 12.45 Auer ass zu Soller um Kanal en Auto op d’Kopp gaangen. Nieft de Pompjeeë vu Wolz, Wanseler an aus dem Park Uewersauer waren och d’Ambulanz vu Wolz an den Helikopter vun der Air Rescue am Asaz.

Um 13.20 Auer gouf vu Wäiswampech aus engem Garage an der Cité Grait de Brand vun engem Moto gemellt. D’Pompjeeë vun Ëlwen, Wäiswampech a Clierf hu sech drëms gekëmmert.

Kuerz viru 15 Auer war et op der Diddelenger Autobunn A3 a Richtung Stad, tëscht der Grenz an dem Beetebuerger Kräiz, en Accident tëscht zwee Autoen. D’Ambulanz vun Diddeleng an d’Pompjeeë vun Diddeleng a Keel waren dohinner.


Aarbechten op der A3
"Kranen, déi 300 Tonnen hiewe kënnen, beweege riseg Schëlder iwwer d'Autobunn"
Video
Fotoen
1
Kooperatioun bei Verdeedegung
Lëtzebuerg a Frankräich ënnerschreiwen Absichtserklärung
Fotoen
Krich am Noen Osten
Wichteg iranesch Atomanlag vun US-israeeleschen Attacke getraff
Um CSV-Kongress zu Ettelbréck
Luc Frieden mat 88 Prozent als Parteipresident erëmgewielt
Video
Audio
Fotoen
18
"Temps de Trajet"
Koppel aus Esch lancéiert Buch iwwert déi "verlueren" Zäit am Verkéier
Video
Weider News
Diskussiounen ëm de Kooperatiounsbudget
Propos vu Xavier Bettel "wäit méi wéi eng technesch Adaptatioun"?
0
D'Fest war vu ville Leit besicht
An der Buerg
Kurdesch Communautéit feiert Neijoerschfest Nouruz
Fotoen
Fréieren MSF-President am Interview
Humanitären Asaz uechter d'Welt gëtt ëmmer méi geféierlech, sou Rony Brauman
Video
Fotoen
1
Op eise Stroossen
Policepatrull konnt Frontalkollisioun mat alkoholiséierter Geeschterfuererin a leschter Sekonn evitéieren
Noperschaftsträit zu Clierf eskaléiert
Mann zitt Messer wärend Policeermëttlungen a kënnt virun den Untersuchungsriichter
Diskussiounen ëm de Kooperatiounsbudget
Propos vu Xavier Bettel "wäit méi wéi eng technesch Adaptatioun"?
0
