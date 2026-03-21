Verschidde Leit aus der Géigend haten d’Police alertéiert, well se vill Autoen an eng grouss Unzuel vu Leit an Uecht geholl haten tëscht der Buerg a Gonnereng. Effektiv feieren, der Police no, eng 600 Leit vun der kurdescher Communautéit an engem Chalet an der Géigend vu Buerglënster d’Neijoerschfest Nouruz, dat virun allem am persesche Kulturraum eng grouss a laang Traditioun huet.
De Chalet gouf offiziell reservéiert, sot eis op Nofro hin de Lënster Buergermeeschter Ben Ries. Hie wier géint Mëtteg vun der Police ugeruff ginn an huet sech selwer mam Organisateur a Verbindung gesat. Iergend eng Tëschefäll goufe bis ewell keng gemellt. Autoen, déi an der Strooss gehënnert hunn, goufe vun de Leit geréckelt. D’Police sot eis och, datt se bis zum Schluss vum Event mat enger Patrull reegelméisseg kucke fiert, fir d’Saach am Bléck ze halen.
D’Feierlechkeete solle bis e Samschdeg den Owend 20 Auer goen.