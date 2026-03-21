RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Op eise Stroossen

RTL Lëtzebuerg
D'Police mellt direkt véier Fäll, an deene si alkoholiséierten Automobilisten de Permis hu missten ofhuelen.
Update: 21.03.2026 12:29
Den éischte Fall gouf et e Freideg den Owend op der A1, wéi d’Police en Auto gemellt kruten, dee Schlaangelinne gefuer ass. De gemellten Auto wéi och de Chauffer konnten d’Beamten um Cents untreffen. Well den Alkoholtest positiv war, gouf de Permis provisoresch agezunn.

Ëm ongeféier déi selwecht Zäit géint 18.30 Auer e Freideg war en Accident a Clausen. Hei war eng Automobilistin an e Won, deen do ofgestallt war, gerannt an huet dee Won nach géint en drëtt Gefier gedréckt. D’Fra war dono einfach weidergefuer. An der Rue de Neudorf konnt si do gestoppt ginn. Den Auto war opgefall, well dëse vir zimmlech zerstéiert war. D’Automobilistin wollt awer keen Alkoholtest maachen, obwuel et däitlech Unzeeche gouf, datt si ze vill gedronk hat. Dowéinst krut si e provisoresche Fuerverbuet a gouf protokolléiert.

Zeréck op der A1 gouf et da géint 1.10 Auer e weideren Tëschefall. E Chauffer gouf der Police gemellt, dee säin Auto ganz geféierlech iwwer d’Autobunn gesteiert huet. Op der Aire de Wasserbillig du konnten d’Beamten den Auto lokaliséieren. De positiven Alkoholtest huet sengem Fuerverbuet gefouert.

Géint 1.30 Auer dann um Samschdeg de Moie war eng Patrull tëscht Maarnech an Hengescht an eng geféierlech Situatioun geroden. Hei koum hinnen nämlech e Gefier op hirer Spuer entgéint. De Beamten hannert dem Steier konnt mat enger Vollbremsung an dem Eriwwerzéien an de Summerwee eng Frontalkollisioun verhënneren. D’Automobilistin am anere Gefier ass awer einfach weidergefuer, esou datt d’Polizisten d’Poursuitte opgeholl hunn. D’Fra huet laang der Police hir blo Luuchten an d’Opfuerderung, stoenzebleiwen, ignoréiert, éier si dunn awer hiert d’Gefier ofgestallt huet. Wéi ee Beamten dunn zu Fouss bei den Auto gaangen ass, hat si nach eng Kéier ugesat, fir weiderzefueren, ass dunn awer stoe bliwwen. Hiren Alkoholtest war positiv an de Permis war fort.

Am meeschte gelies
Regierung preparéiert Solutiounen
Lex Delles: Enkpäss bei Liwwerung vun Diesel a Kerosinn mëttelfristeg net ausgeschloss
Video
65
10 Joer laang gülteg
Vu Mëtt Mee u kënnt den neie Lëtzebuerger Pass
Video
Fotoen
7
Am Alter vu 86 Joer
Den amerikaneschen Action-Held Chuck Norris ass gestuerwen
Eenegung mat de Sozialpartner
ArcelorMittal entléisst keen, ma Plaze ginn awer ofgebaut
Video
Audio
9
Prett fir d’Hale-WM a Polen
Patrizia Van der Weken: “Ech kann ënnert deene Beschte vun der Welt matmëschen”
Video
2
Weider News
Fréieren MSF-President am Interview
Humanitären Asaz uechter d'Welt gëtt ëmmer méi geféierlech, sou Rony Brauman
Video
Fotoen
0
Um CSV-Kongress zu Ettelbréck
Luc Frieden mat 88 Prozent als Parteipresident erëmgewielt
Fotoen
7
Aarbechten op der A3
"300 Tonne schwéier Krane beweege riseg Schëlder iwwer d'Autobunn"
Video
Fotoen
0
Noperschaftsträit zu Clierf eskaléiert
Mann zitt Messer wärend Policeermëttlungen an huet kuerz drop RDV beim Untersuchungsriichter
Christoph Lang (gauche) et Claire Bonnaventure (droite) s'entretiennent avec nous au MIPIM 2026 à Cannes
Immobilien
Méi bëlleg bauen: Et ass méiglech, och zu Lëtzebuerg
Video
4
Um Freideg den Owend
Néng Blesséierter bei fënnef Accidenter op eise Stroossen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.