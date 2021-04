RTL-Informatiounen no huet de Centre National de recherche archéologique hannert der "Petite Marquise" Vestigen aus dem 7. Joerhonnert no Christus fonnt.

Also aus der Zäit vum Hellege Willibrord. Et si Spueren an Ofdréck vu Fondatiounen, grad ewéi e Gruef, deen dat Ganzt geséchert huet.

Donieft goufen Zeien aus der fréiromanescher Zäit fonnt. Deemools war de Grof Siegfried Laienabt vum Iechternacher Klouschter. Et handelt sech hei ëm e Gebai an eng stenge Mauer, déi ronderëm opgeriicht gi war an deemno wuel ëm den Iechternacher Klouschterhaff.

De Site gouf am 15. Joerhonnert duerch e Feier zerstéiert, mä wéinst dëser Schicht ass quasi näischt un déi al Strukture komm. D'Archeologen hunn ënnert anerem Mënzen an e gëllene Rank fonnt.

Eisen Informatioune no gëtt d'Denkmalschutzkommissioun (Cosimo) mam Dossier "Petite Marquise" befaasst, de Site kéint deemno als Patrimoine National klasséiert ginn.