Trotz de Coronamesurë freet ee sech am Minett Park, no enger laanger Wanterpaus nees Visiteuren z'empfänken.

De Lockdown huet der Damplokomotiv zejoert e Stréch duerch d'Rechnung gemaach. 2020 war d'Saison vum Train 1900 am Fond-de-Gras wéinst der Pandemie méi kuerz ausgefall. Eréischt am Juli war den Optakt, deemno konnten och vill manner Leit am historeschen Zuch matfueren. E Samschdeg huet déi nei Saison fir d'Frënn vun den Damplokomotiven ugefaangen. An och wann d'Covid-Mesurë weider mussen agehale ginn, freeë se sech am Minett Park, no enger laanger Wanterpaus nees Visiteuren z'empfänken.

Och wann et déi lescht Méint méi roueg war, esou louchen déi Benevoll vum Train 1900 wärend de leschte Méint net am Wanterschlof. Si hu geschafft, dat un den Zich a si hunn d'Quaie vergréissert.

8 Kilometer laang ass den Tracé tëscht dem Fond-de-Gras a Péiteng. Op dëser Streck féiert Damplokomotiv all Sonndeg an op de Feierdeeg d'Passagéier hin an hier.

Op der Schmelz zu Esch Schëffleng war d'Lok Nummer 5 soss ëmmer am Asaz. 1912 gouf si zu Berlin gebaut. E Freideg gouf d'Damplokomotiv op den Numm Stéphanie gedeeft.

Den Train 1900 rullt also nees. Um Internetsite vum Train 1900 ginn et all Informatiounen zu den Horairen a soss wichteg Neiegkeeten.