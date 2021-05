Dass matzen an Iechternach e Klouschterhaff aus der Zäit vum Willibrord begruewe kéint sinn, ass fir d'Archeologen an d'Historiker keng Iwwerraschung.

Wat Schrëfte prophezeien, ass awer emol manner wäert wéi Konkretes, eppes fir unzepaken, dat elo ausgegruewe ginn ass. A genee dat ass elo zu Iechternach de Fall. Hannert dem Hotel Petite Marquise ass 2018 schonn no Zeien aus der Vergaangenheet gesicht ginn. Haut stinn Nimm wéi Siegfried, Irmina a Willibrord ënnert dëse Fouillen.

De Willibrord huet zu Iechternach e Klouschter gegrënnt a genee op deem stounge mer mat der Kamera aller héchstwarscheinlech... Um oder am Klouschterhaff. Nix da einfache Bauerenhaff, mä eppes méi Dichteges, wëssen d'Archeologen, a gesinn Zeechen, dass dat hei zum Beispill eppes mam Zéngten ze dinn huet, also der Steier, déi ee fréier huet misse bezuelen.

Och e Rénk hu se hei fonnt, op der Parzell hannert der Petite Marquise. Fir d'Wëssenschaft wieren dës fréi-romanesch Gebaier extrem wichteg, fir Iechternach natierlech och. Et géif iwwert d'Grenzen eraus kaum esou Kléischter ginn, esou Klouschterhäff, mat enger Envergure wéi deen hei. Et gi kaum Dokumenter vun deemools aus dem 8. Joerhonnert, mä eent gëtt et, confirméiert den Historiker Alex Langini. Wat mat dëser Ausgruewung elo geschitt, ass nach net kloer.