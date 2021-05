Fir Symptomer fréi ze erkennen a Betraffener ze ënnerstëtzen, ginn elo Éischt-Hëllef-Coursen ugebueden.

All Joer leiden 30% vun der Populatioun ënner Depressiounen, Angschtzoustänn, Suchtproblemer oder Psychosen. Déi Betraffe si sech däers awer net ëmmer bewosst oder wëssen net, wou Hëllef sichen. Ëmsou méi wichteg, datt d'Leit aus dem Ëmfeld Symptomer erkenne léieren a wëssen, wéi se Betraffener ënnerstëtze kënnen. Dofir bitt d'Ligue d’Hygiène Mentale elo Éischt-Hëllef-Coursen un.

Aus sanitäre Grënn elo emol ënner Form vu Webinairen. A 4 Modulle vun 3 Stonne léieren d’Participanten hei Symptomer vun den heefegste psychesche Krankheeten erkennen.

De "Roger" ass net just d’Maskottche vum Cours, mä steet och fir déi 5 Etappe vun der 1. Hëllef fir psychesch Gesondheet. Wéi "richteg reagéieren", "oppen an ouni jugement nolauschteren" ... oder "encouragéieren, fir professionell Hëllef ze sichen”.

D'Dr Elisabeth Seimetz, Psychologin bei der Ligue: Wat een d’Wëssen an der Bevëlkerung erhéicht an d’Leit sensibiliséiert, wat zum enge stigmatiséierend Astellungen erofginn an der Populatioun, zum anere betraffe Leit sech manner schëlleg fillen a méi bereet sinn, sech Hëllef sichen ze goen, an et hinnen och besser geet.

Bis Betraffener bäikommen, fir professionell Hëllef ze kréien, kënne bis zu 4 Méint vergoen. Besonnesch wa si sech keng psychologesch Hëllef leeschte kënnen an iwwert de konventionéierte Secteur en charge geholl ginn. Ëmsou méi wichteg wier et, datt vill Leit bei dësen Éischt-Hëllef-Coursë matmaachen, fir ze hëllefen, dës Transitiounsphas ze iwwerbrécken, ënnersträicht den Dr Fränz D’Onghia, Direkter Centre d’Information et de Prévention, d’Ligue.

Zil vum Gesondheetsministère an der Ligue ass et, bis 2030 3% vun der Populatioun, also eng 18.000 Secouristen, fir mental Gesondheet ausgebilt ze hunn. Och d’Betriber sollen hei hir Roll spillen. Bei ArcelorMittal zum Beispill fänke lo éischt Coursen u fir Leit aus de Ressources Humaines, vun der Personaldelegatioun a vum Beräich Sécherheet-Gesondheet, seet den Aarbechtsmedezinner Marc Jacoby, Responsabel vum Gesondheets-Departement bei ArcelorMittal .

Vu Mëtt Juni u gi Coursen ugebuede fir Erwuessener. Am Hierscht solle Formatiounen organiséiert gi fir Leit, déi mat Jugendleche schaffen. Wann déi néideg Instrukteren ausgebilt sinn, sollen och Schüler a Schülerinnen Éischt-Hëllef-Coursë fir psychesch Gesondheet offréiert kréien. Dës sinn drop ausgeriicht, wéi een anere Jonken hëlleft.

Hei kënnt Dir iech fir dës Coursen umellen.