Den Owen Kridel huet eng rar genetesch Erkrankung, déi mat engem defekten Enzym an der Liewer zesummenhänkt an déi zum Versoe vun den Niere gefouert huet.

Den 19 Joer ale Schüler vun Déifferdeng ass dofir 5 Mol d’Woch wärend all kéiers 5 Stonnen op eng Dialys ugewisen. Bis eng Organtransplantatioun méiglech ass, muss dem Owen säi Blutt reegelméisseg gebotzt ginn.

Fir him alldeeglech Openthalter am Spidol z’erspueren a méi Flexibilitéit ze ginn, hunn dem Owen seng Famill an de Centre Hospitalier Emile Mayrisch zu Esch, wou den Owen Patient ass, eng Léisung fonnt. An Zesummenaarbecht mat der Bréisseler Klinik Saint-Luc gouf dem Owen eng Hämodialys-Maschinn fir doheem zur Verfügung gestallt. Den Owen ass deen éischten an eenzege Patient zu Lëtzebuerg, deen eng Dialyse à domicile ka maachen. Obwuel d’Virbereedung fir sou eng Dialys-Seance ronn 40 Minutten dauert an de Schüler wärend dem Traitement 5 Stonnen um Bett muss sëtzen oder leien, ass hie vun de Virdeeler iwwerzeegt.

Den Owen Kridel:

„De Virdeel ass, dass ee sech kann organiséiere wéi ee wëll. Et ass egal, ob ee sech moies, mëttes oder owes un d’Maschinn uschléisst. Et huet een ebe méi Flexibilitéit. Et kann een einfach méi fräi sinn an aner Aktivitéite plangen an erëm en ongeféier normaalt Liewe féieren.“

Zënter 20 Méint mécht den Owen d’Hämodialys elo scho bei sech doheem. Ënnerstëtzt gëtt hie vu sengen Elteren. Virun allem vu senger Mamm, déi mat him zesummen eng speziell Formatioun an der Belsch suivéiert huet, fir kënnen d’Maschinn ze bedéngen.

D’Maschinn selwer kënnt vu Bréissel, dat néidegt Material fir d’Dialys 5 Mol an der Woch kënnen duerchzeféieren, bestellt d’Famill Kridel iwwert de Chem. De Stroum an d’Waasser, wat fir den Traitement gebraucht gëtt - ronn 100 Liter Waasser pro Stonn, wou d’Maschinn leeft - bezilt bis op Weideres d’Famill. Anescht wéi an eisen Nopeschlänner ass d’Dialyse à domicile vun der Gesetzgebung a Finanzéierung hier hei am Land nach net spezifesch virgesinn.

Den Dr. René Metz, Generaldirekter vum CHEM:

„Déi Gespréicher hu schonn ugefaangen, dat si keng einfach Gespréicher, well ëmmer d’Diskussioun ass, wat dierf nëmmen am Spidol gemaach ginn a wat kann een eigentlech doheem maachen? Fir d’Spezialisten am Spidol ass déi Trennung net ganz reell, well dat jo déi nämmlecht Patiente sinn. Dat si Patienten, déi een herno erëmgesäit, déi ee wärend Jore begleet. An dofir muss ee schonn der Gesondheetskeess erklären, datt dat e bëssen eng artificiell Trennung ass tëscht dem Akut-Spidol an dem Doheem. An, dass een am Fong misst e Finanzement hunn, dat éischter e Parcours an eng Krankheet an hirer Dauer finanzéiert, wéi just sou kleng Stécker, wann d’Leit deen een oder aneren Acteur am Gesondheetssystem brauchen."

Dass den 3e-Schüler Owen Kridel sech doheem kann dialyséieren, ass am Kader vun engem Pilotprojet méiglech. Sou konnt gekuckt ginn, wat et un Organisatioun, Logistik a Käschte mat sech bréngt. Opgrond vun deenen Erfarunge wëll de Chem zukünfteg och anere Patienten en Hämodialys-Traitement baussent dem Spidol erméiglechen.