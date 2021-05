De Lëtzebuerger Finanzsecteur kéint eng wichteg Roll dobäi spillen, de Klimawandel ze bekämpfen.

5.248 Milliarden Euro, dat ass de Montant, deen d'Fongen, déi hei am Grand-Duché domiciliéiert sinn, den Ament verwalten. Suen, déi an all méiglech Saachen a Secteuren investéiert ginn. Milliarden, déi eng Roll spillen, wann et dorëms geet, eng nohalteg Zukunft opzebauen.

2015 huet d'UN hir 17 nohalteg Entwécklungsziler presentéiert an 2016 ass de Paräisser Klima-Accord a Kraaft getrueden. Dësen huet zum Zil, de Klimawandel ze bekämpfen an d'Äerderwiermung däitlech ënnert zwee Grad ze halen. Fir dëst ze erreechen, muss jiddereen an all d'Industrien op dëser Welt mathëllefen. An do kënnt dann och de Lëtzebuerger Finanzsecteur an d'Spill.

Nohalteg Investissementer sollen e positiven Impakt op Mënsch an Ëmwelt hunn an dem Investisseur e Rendement bréngen. Dobäi ginn et zwou verschidde Kategorien. Op der enger Säit Investitiounen, déi en direkten Impakt hunn, zum Beispill Fongen, déi an nohalteg Energien, nohaltegen Transport oder sozial Projeten investéieren. An op der anerer Säit Investitiounen a Firmen, déi haut nach net gréng sinn, mä Efforte maachen an um Wee zur Nohaltegkeet sinn. Dës Fonge ginn ESG (Environmental, social, governance) genannt. Dës ESG-Fongen hu keen direkten nohaltegen Impakt, mä schléissen aus, a Secteure wéi nuklear a fossil Energie, Tubak, Alkohol, a verschidde Waffen z'investéieren.

Aktuell gëtt et nach keng Reglementatioun, wat als nohalteg Investissementer zielen a wat net. Déi Definitioun soll awer mat der EU-Taxonomie kommen. Den 21. Abrëll dëst Joer huet d'EU-Kommissioun dës Reglementatioun op de Wee geschéckt. D'Europaparlament an d'Memberstaate mussen se elo nach ratifizéieren. Dës EU-Taxonomie soll genee definéieren, a wéi eng Secteuren nohalteg Fongen dierfen investéieren. An der aktueller Reglementatioun, déi d'EU-Kommissioun am Abrëll verëffentlecht huet, sinn déi zwee Secteure vun der nuklearer Energie a Gas nach net dran. D'EU-Kommissioun wëll zu engem spéideren Zäitpunkt dëst Joer annoncéieren, wéi hir Positioun zu dëse béide Secteuren an der Nohaltegkeet ass.

Nohalteg Fongen hunn awer d'Méiglechkeet, sech zertifiéieren ze loossen, an esou ze beweisen, dass se nohalteg Standarden anhalen. Dëst ass bei der "Luxembourg Finance Labelling Agency" (LuxFLAG) méiglech. Aktuell sinn 347 verschidde Fongen a Bonds zertifiéiert. Dës verwalten zesummen 150 Milliarden u Verméigen.

Lëtzebuerg huet eng Pionéierroll an de grénge Finanzen a positionéiert sech aktuell ënnert de Leader an dem Beräich. 2016 ass zu Lëtzebuerg déi éischt gréng Bourse weltwäit gegrënnt ginn. D'lescht Joer ass d'"Luxembourg Sustainable Finance Initiative" lancéiert ginn, mam Zil, fir gréng Finanzen an nohalteg Investissementer ze promouvéieren.