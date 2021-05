Am Domaine Thermal zu Munneref gëtt d'Gesondheetspersonal, dat net geimpft ass, nëmmen nach ënner strenge Konditioune bei d'Patiente gelooss.

Fir d'Gesondheetspersonal vum Thermalbad zu Munneref gëllt an Zukunft eng Impflicht - eng Decisioun vum Verwaltungsrot, déi d'Personal d'lescht Woch matgedeelt krut an déi op de sozialen Netzwierker deels staark kritiséiert gouf. D'Personal géing erpresst ginn, heescht et hei. De Verwaltungsrot awer verdeedegt d'Approche.

Vum 7. Juni u muss d'Gesondheetspersonal zu Munneref noweisen, datt et géint de Coronavirus geimpft ass, Antikierper huet oder en Zertifikat hunn, datt eng Impfung net recommandéiert ass. Soss gëtt e Schnelltest all Schaffdag oder e PCR-Test all 4 Deeg verlaangt. Wann dat och refuséiert gëtt, ginn d'Leit op eng aner Plaz gesat, wou se kee Kontakt mam Publique hunn. D'Tester gi vum Employeur finanzéiert, allerdéngs sinn d'Mataarbechter gebieden, den Test an hirer Fräizäit ze maachen.

Extrait Paul Hammelmann

Et wier awer nëmmen e Grapp voll Leit, déi dat concernéiert, sou de Verwaltungsrot-President Paul Hammelmann. Wéinst dem Dateschutz wéist een net genee, wie vum Personal bis ewell net geimpft wier, ma verschiddener hätten d'Impfung mëttlerweil nogeholl.

"Och vläicht well se déi Schnelltester net wëlle maachen, et war vläicht aus Bequeemlechkeet, mee et sinn der nach e puer, déi opstinn. Déi wäerte wuel net frou sinn, mee et ass hire Choix dee Moment, si kréien hir Pai weider, si mussen en aneren Job maachen, wou se kee physesche Kontakt mat eise Patienten hunn."

D'Personaldelegatioun, déi am Verwaltungsrot vertrueden ass, hätt dës Demarche ënnerstëtzt. Am Paul Hammelmann sengen Aen gëtt iwwerdeems eng rezent Jurisprudenz vum Europäesche Geriichtshaff fir Mënscherechter dem Verwaltungsrot Recht. Hei goung et ëm d'Impfflicht fir eng Rei Krankheeten (net Covid) an der Tschechescher Republik.

"Unhand vun där Jurisprudenz kann een awer soen, datt souguer e Staat dierft en Impfzwang aféieren. Ëmsou méi dierfen d'Acteure vum Staat eng Impfflicht verlaangen, am Interessi vun der Gesondheet."



Donieft wier et och vun engem finanzielle Point de vue am Sënn vum Thermalbad, eng Impfung oder en Test vum Personal ze verlaangen.

"Wa mer e Cluster kréien, misste mer zoumaachen. Sou, datt am Interesse vun der Santé publique a vum Domaine thermal mengen ech eng justifiéiert Approche ass."

Am Schreiwes un d'Personal dat eis virläit heescht et, méiglech Cluster kéinten och en Impakt drop hunn, ob Paie kënne bezuelt ginn.