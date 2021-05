E Mëttwoch an der Chamber-Plenière ass ënner anerem iwwer d'Aarbechtskonditioune vun handicapéierte Salariéen diskutéiert ginn.

1.500 Persoune mat dësem Status sinn op der Sich no enger Aarbecht. Donieft gouf d'Verkéierssécherheet ugeschwat. Den ëffentlechen Transport wier net zougänglechen a géif vill Handicapéierter dorun hënneren, op d'Aarbecht ze kommen, wa si eng fonnt hunn. Méi Adapto-Kaarte gi gebraucht, esou de Sven Clement vun de Piraten.

Aktuell muss bei méi wéi 25 Salariéen all Entreprise op d'mannst 1 Handicapéierten astellen. Bei 300 sinn et 4%. Am ëffentlechen Déngscht 5%. Dat klappt awer net, bedauert de Sven Clement.

"98% vun deene grousse Firmen halen déi Quoten net an. 80% sinn et bei de mëttelgrousse Betriber an 81% bei de Betriber mat bis zu 50 Aarbechter."

Den Aarbechtsminister Dan Kersch stellt kloer: wou keng Plaintë sinn, sinn och keng Sanktiounen.

Donieft géif de Staat vill Hëllefen ubidden. Gutt 1.300 handicapéierte Salariéë gi vum Ministère an den Ateliere subventionéiert. Et ginn Initiative mat Ateliers protégés, fir Handicapéierter op den éischte Marché ze kréien. De Staat bezilt 40-100% vum Salaire. D'lescht Joer hu 400 Employeuren Aiden ugefrot.

Eng Assistenz gëtt zwar ugebueden, fir d'Transitioun op den éischte Marché méi einfach ze maachen. Par contre géif se wéineg genotzt ginn, esou den Dan Kersch.

"D'Konsequenz, déi mir wëllen unhuelen, ass, d'Valoriséierung an d'Selbstbestëmmung vun de salariés handicapés an d'Luucht ze sëtzen. Seng Kompetenz gëtt an de Virdergrond gestallt an net seng Behënnerung."

Donieft huet d'Cécile Hemmen an hirer Interpellatioun d'Verkéierssécherheet ugeschwat. Den Transportminister François Bausch betount, dass sech zanter dem Aktiounsplang vun 2013 vill gedoen hätt. D'Zuel vun Affer wier vu 46 op 26 erofgaangen. An 2 Joer goufen 900 Beem vun der Ëmweltverwaltung ewechgeholl an 20 Kilometer Leitplanke gesat, fir d'Sécherheet ze verbesseren.

D'Vitesse bleift awer de gréisste Problem, betount d'LSAP-Deputéiert Cécile Hemmen. De Minister Bausch sëtzt nieft Kontrolle virun allem op Radaren. Besonnesch op der Streck tëscht Gonnereng an dem Waldhaff hätt sech gewisen, dat huet d'Zuel vun Accidenter erofbruecht.

"Esou si bei deem Radar an den éischte 6 Méint 2019, also dat war nach dee fixen. Zanter deen ersat ginn ass duerch de Streckeradar, sinn d'Infraktiounen zeréckgaange vun 8.096 op 3.900."

An Zukunft sollen och d'Strofen an d’Luucht gesat ginn, wann ee wärend dem Fueren um Smartphone kniwwelt, an zwar vun 2 erop op 4 Punkten an 250€.