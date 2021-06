Et ass e grousse Changement am Spidolswiesen: Vun en Dënschdeg un hunn déi 2 grouss Spideeler an der Stad wiertes am Dag parallel Gardë vun den Urgencen.

Domat reagéiert de Gesondheetssecteur op déi laang Waardezäiten an den Urgencen. Bis ewell haten de Centre Hospitalier an d'Hôpitaux Robert Schuman sech jo een Dag iwwer deen anere mat der Garde ofgewiesselt. Et bleiwen eng Partie Inconnuen, mä déi Responsabel beim CHL an den HRS versprieche sech Verbesserung.

Wien huet haut Urgence an der Stad?: Déi Fro muss ee sech net méi stellen; op d'mannst emol net méi, wann ee wärend der Woch am Dag no Hëllef sicht. Et kann ee selwer decidéieren, a wéi ee Spidol ee geet. De Centre Hospitalier oder d'Spidol um Kierchbierg.

Parallellen Urgencendéngscht / Rep. Pierre Jans

Et ass e grousse Changement, gëtt d'Directrice vun de Soinsen am CHL zou, mä et wär noutwenneg. D'Patienten hätten ze dacks ze laang gewaart, sou d'Monique Birkel: "Déi Onzefriddenheeten haten e Lien mat de Passagen iwwer een Dag. Bis zu 270, wat wierklech ganz vill ass. Dunn ass vun engem interministerieller Kommissioun eng Etüd gemaach ginn. Du si Mesuren decidéiert ginn. Eng dovu war, dass een an der Regioun Zentrum déi zwee Spideeler op eng Garde vu 24 Stonnen op 24 komme léisst. Fir d'Land heescht dat, dass mir vun 3 op 4 Urgencë kommen."

D'Nordspidol an dat zu Esch hu jo schonn en Urgencendéngscht ronderëm d'Auer. Ganz esou séier geet et an der Stad dann awer net. An enger éischter Phas funktionéieren d'Urgencen nëmme vu moies 7 Auer bis owes 17 Auer parallel. Bei der Garde nuets wiesselen den CHL zu Stroossen an d'Spidol um Kierchbierg sech all Dag of. Dat selwecht gëllt fir d'Weekender.

Dem Monique Birkel hiren Homolog bei den Hôpitaux Robert Schuman, den Christian Kirwel, leet seng Hand net dofir an d'Feier, dass d'Patiente sech tatsächlech gläichméisseg op déi zwee Spideeler opdeelen:

"Dat ka sinn, dass d'Aktivitéit offlaacht, dass d'Leit 50 Prozent bei eis a 50 Prozent bei den CHL ginn. Et kann awer och sinn, dass ee Spidol méi ze di kritt. Dofir hoffe mir, dass mir an 3 oder 6 Méint e Bilan kënne maachen an och den Tutelle soen, wou Problemer sinn. Vläicht brauche mir méi Personal, méi Material oder méi Better."

D'Better kënnen e Problem ginn. CHL an HRS kënnen och an deem Beräich net an d'Glaskugel kucken, wéi se dëse Systemwiessel verquësse wäerten. D'Monique Birkel weess awer, dass d'Unzuel vun de Better de Spideeler och elo scho mat Amenter Suerge mécht.

"Mir hu souwisou eng ganz héich Aktivitéit an en Taux d'occupation vun eise Better. Dat gëtt e Réckstau um Niveau vun den Urgencen. Dofir mussen d'Leit dann dacks waarden. Déi bleiwen dann och méi laang am Circuit. Mir mengen, dass mir mat der paralleller Garde och bei de Better op eng Kontinuitéit kommen. All Dag 20 Patienten hospitaliséieren ass méi einfach ewéi der een Dag 40 an deen anere keen."

Och fir d'Personal an de zwee Spideeler ännert den Aarbechtsrhythmus. De Christian Kirwel, Direkter vun de Soinse vun den Hôpitaux Robert Schuman mengt: "Esou e Changement mécht ëmmer e bëssen Angscht. Mir hunn elo laang ënnert dësem Regimm geschafft. Elo kënnt eppes Neies. Mir wäerten awer elo net all Dag duebel esouvill ze schaffen hunn ewéi bis ewell. Mir hunn dat natierlech och mat eise Servicer evaluéiert."

No an no kann d'Personal sech awer op méi reegelméisseg Aarbechtszäiten astellen, hieft d'Monique Birkel vum CHL ervir. Bis 2024 sollen déi zwou Klinicken nämlech alle béid ronderëm d'Auer en Urgencendéngscht ubidden, an dat all Dag.