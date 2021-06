Bannen zwou Stonnen huet d'Meteosstatioun vun der Agrarmeteorologie zu Uewerkuer 48,6 Liter op de Meter/Carré gemooss.

Op der Héicht vun der Kräizung tëscht der Rocade an der Emile Mark Strooss ass d'Waasser sou séier geklommen, dat Foussgänger an Automobilisten iwwerrascht goufen. E Freideg de Moien, gutt 12 Stonne méi spéit, sinn d'Pompelen hei a ville Keller nach weider gelaf.

Iwwerschwemmungen zu Déifferdeng, den Dag dono (5.6.21) © Jeannot Ries

No enger laanger Nuecht huet de Jacques Pan de Schued am Keller vu sengem Restaurant eréischt richteg entdeckt. D'Wueren goufen zerstéiert. Elektresch an Heizung sinn ausgefall. Op der anerer Säit vun der Strooss leeft d'Kor. Op dëser Platz awer net an hirem natierleche Bett, ma duerch e Kanal. Deen huet e Freideg d'Waassermassen net méi gepackt.

"Dat ass elo schonn déi zweet Kéier. 2018 hate mer och schonn eng kéier d'Waasser am Keller. Awer net sou uerg", sou de Jacques Pan.

D'Quantitéiten u Reen, déi e Freideg bannen zwou Stonnen erof koumen, sinn impressionant. D'Meteosstatioun vun der Agrarmeteorologie zu Uewerkuer huet tëscht 5 a 7 Auer, 48,6 Liter op de Meter/Carré gemooss. Do hunn weeder de Réckhaltebecken, dee scho gutt gefëllt gewiescht wier, nach d'Pompelstatioun d'Waassermasse gepackt.

"Technesch huet alles funktionéiert wéi et soll. Mir mussen eis einfach bewosst sinn, et huet schrecklech, schrecklech vill gereent. Déi do Massen u Waasser kann och keen technesche Moyen méi regléieren. Mir sinn hei geografesch um déifste Punkt. Et deet mer leed et ze soen: Et ass virun 3 Joer geschitt. Do waren technesch nach Saachen déi net geklappt hunn. Ma et wäert warscheinlech nach méi oft geschéien. Mir musse wierklech kucken dat mer dat fir d'Leit an de Grëff kréien. Halt d'Konsequenze minimiséieren. Sou gutt wéi et hald geet", sou d'Redaktioun Haut vum Laura Pregno, Ëmweltschäffen zu Déifferdeng

Den Antonio Dos Ries lieft zanter 33 Joer an der Emile Mark Strooss. Eng "Sturzflut" wéi déi e Freideg, huet hien nach net erlieft: "Mir stoungen hei am Keller bis zwou Auer Moies, fir Waasser ze pompelen. D'Pompjeeë vu Keel/Téiteng hunn eis gehollef. An elo de Moie vun hallwer 8 un, geet et weider, a mir sinn nach net fäerdeg."

De Schued ass grouss. D'Biller erënneren un den Ärenzdall, Juli 2016, de Mëllerdall Juni 2018. Am August 2019, huet en anert extrem Wieder Phenomen zougeschloen, den Tornado am Raum Péiteng-Käerjeng. E Freideg ass zu Déifferdeng bannen zwou Stonne méi ewéi hallef Mol souvill Ree gefall, wei soss an der Moyenne bannen engem ganze Mount Juni.