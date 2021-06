Eisen RTL-Reporter huet de Xavier Bettel ee ganzen Dag laang begleet, fir sech e Bild ze maache vum Aarbechtsalldag vun engem Premier.

Eisen-RTL Reporter hat eng besonnesch Missioun. Hie gouf an de Staatsministère convoquéiert, net well de Loïc Juchem elo eng politesch Karriär ustrieft, mee ganz einfach, well hien eise Premier Xavier Bettel de ganzen Dag begleet huet.

Wat gëtt gemaach, wann en emol eng Minutt Paus huet a wéini ass Feierowend? Ënnert anerem deene Froe gi mir en Dënschdeg am RTL-Wecker no.

Méindes moies fänkt d'Woch gewéinlech mat enger interner Reunioun un, do gëtt de Premier vu sengen enkste Mataarbechter beroden an et gëtt no vir op déi nächst Deeg gekuckt.

Duerno gouf e Video realiséiert an du goung et fir en nächste Meeting op Senneng. Dertëscht gouf da séier eppes giess an am Nomëtteg stoung dunn d'Aweiung vum MeluXina, engem Supercomputer, um Programm.

De Staatsminister gëtt eis en exklusiven Abléck a säin Aarbechtsalldag an hëlt eis een Dag laang iwwerall mat.

Een Dag mam Staatsminister - Deel 1

Déi weider Reportagë lafen um 8.45 Auer, um 9.15 Auer an um 16.45 Auer.

LINK: Lauschtert de Radio live.