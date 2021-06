Ronn 170 verschidden Nationalitéite wunnen zu Lëtzebuerg - an enger neier Serie stelle mir dëst kosmopolitescht Gesiicht vum Grand-Duché an de Fokus.

An der éischter Episod vun eiser Serie steet déi italienesch Communautéit am Fokus, déi duerch déi grouss Immigratiounswell am Kader vun der industrieller Entwécklung mat ronn 33.000 Awunner déi drëttgréisste Communautéit vun Auslänner hei am Land ausmécht.

Am Reportage léiere mer de Stefano an d’Rosa Camposeo kennen. Déi zwee kommen zwar aus dem nämmlechten Duerf an Apulien, am Süde vun Italien, hu sech awer eréischt hei zu Lëtzebuerg kennegeléiert. D’Italo-Lëtzebuerger sinn houfreg, zanter 12 Joer net just déi italienesch, ma och déi Lëtzebuerger Nationalitéit ze hunn.

Eng duebel Kultur, déi hiren Alldag beaflosst. Si hunn et gär, Traditioun, Sprooch an d’Séil vum Italienesche mat der Lëtzebuergescher ze vermëschen. Eist Land enges Daags erëm ze verloossen, kënne si sech den Ament net virstellen, si hu sech awer och hei hir Adresse gesicht, wou sech déi italienesch Communautéit trëfft a wou si sech wéi an Italien fillen.