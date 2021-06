Wärend Operatiounen, bei chronesche Krankheeten oder schwéieren Accidenter kënnt dacks Blutt vu frieme Leit an den Asaz.

Virun 100 Joer ass zu London den éischten Transfusiounszenter opgaangen. Weltwäit gi mëttlerweil der Weltgesondheetsorganisatioun no 120 Milliounen Unitéite Blutt gespent, an dat all Joer.

Hei geet et bei d'Serie

Et muss een tëscht 18 a 60 Joer al sinn, fir eng éischte Kéier enregistréiert ze ginn. Wann een dat scho gewinnt ass, kann een och bis 70 Joer säi Blutt bei der Croix-Rouge spenden. Et ginn eng ganz Partie Viraussetzungen, déi ee muss erfëllen, fir zougelooss ze ginn. Dëst fir sech selwer, awer och deen, deen d'Spend kritt, ze protegéieren. An enger éischter Etapp gi vill Saachen ofgefrot. Zum Beispill a wéi enge Länner ee sech déi lescht Zäit opgehalen huet, wéi eng Medikamenter een hëlt, awer och d'Sexualliewe spillt do eng Roll. All déi Donnéeë sinn awer confidentiel a gi just ofgefrot, fir eng gutt Qualitéit Blutt ze garantéieren. Et ginn zwar och nach Analysen no der Spend gemaach.

An enger zweeter Phase gëtt een eng éischt kléngt Bluttprouf of a kritt de Bluttdrock gemooss. Wann do alles an der Rei ass, kënnt nach ee confidentielt Gespréich mat engem vun den Dokteren op der Plaz. Déi entscheeden dann och, ob ee gëeegent ass oder net.

Bei enger Spend gëtt e knappen hallwe Liter Blutt ofgeholl. En erwuessene Mënsch huet tëscht 5 a 6 Liter Blutt am Kierper. Et dierf een all 3 bis 4 Méint esou eng Transfusioun maachen. Duerno soll ee sech roueg halen a vill drénken.

Ganz fréier gouf d'Blutt esou wéi et gespent gouf och weider ginn. Hautdesdaags gëtt d'Blutt nach opgedeelt, dat geschitt alles op der Plaz am Transfusiounszenter. Aus dem Vollblutt gëtt de Plasma an d'Plaquetten erausgeholl an an déi verschidde Posche gemaach. D'Bluttspenden hale sech och net éiweg. D'Vollblutt hält 42 Deeg, de Plasma just 5. Dofir ka kee grousse Stock gemaach ginn. Et ass dofir wichteg reegelméisseg Spender ze hunn. Dann hänkt et och ëmmer dovunner of, ob d'Klinicke grad eng grouss oder manner grouss Nofro no Blutt hunn. Am Prinzip kënne vun enger Transfusioun bis zu dräi Leit gehollef kréien.