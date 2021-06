Uganks Juli kéinten d'Belsch a Lëtzebuerg en Accord ënnerschriwwen, fir e gemeinsamen binationale Batailloun zu Arel ze schafen.

Dat huet den Arméiminister François Bausch am Kader vun enger Visitt um Arméifluchhafen zu Melsbroek an der Belsch annoncéiert. Do ass jo de Lëtzebuerger-belschen Airbus A400M stationéiert. Zil wier et, mat dem gemeinsame Batailloun déi méi héich Nato-Ufuerderungen u béid Länner z'erfëllen. An engem knappe Mount ass eng sougenannt "Gäichel"-Reunioun. Da kéint de Preaccord ënnerschriwwe ginn.