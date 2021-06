Déi rout Punkten um Kierper dreiwe Betraffener op d'Palm. Se bäissen, et wëll ee sech déi ganzen Zäit krazen.

De Lockdown ass eriwwer. D'Wieder schéin. Vill Leit huele sech beim waarme Wieder och emol fräi. Doriwwer freeë sech och munch Insekten. Aktuell wieren immens vill Moustiquen ënnerwee, déi ee kaum bemierkt. Seet de Generalist Dr. Jean-Paul Schwartz. Besonnesch wann et schmeier ass, bestéing de Risk gepickt ze ginn. Rout Punkte kënne awer och vun Eichenprozessionsspinner oder Grasmilbe kommen.

Dat adult Spannen-Déier, dat lieft am Buedem vum Gras, respektiv am Wanter och am Buedem selwer, an et muss ee schonn an d'Gras selwer goen, dass ee vun deem Déier, der Grasmilb, befall gëtt, erkläert d'Martine Neuberg vum Bësch-Service vun der Naturverwaltung.

Datt d'Hoer vun de Raupe vum Eichenprozessionsspinner iwwerhaapt d'Geleeënheet hunn, op der Haut ze landen a Reaktiounen auszeléisen, muss ee sech an der Géigend vun Eechebeem an Näschter ophalen.

Dr. Jean-Paul Schwartz, Generalist:

"Et ass eng Substanz aus hire klengen Hoer, do reagéiert eise Kierper ganz staark mat enger Immun-Reaktioun, mat enger Ausschëddung vun Histamin an da kënnt et zu Punkten, Flaatschen. An dat ka scho penibel sinn."

Net ëmmer erkennt een un de roude Punkte vu wéi engem Insekt se stamen. Bei den Eichenprozessionsspinner wären oft méi grouss Flächen Haut betraff. Bei der Moustique dogéint just e Punkt, ma dat kënnen der vill beienee sinn, mat oder ouni Flëssegkeet. Dat géif ëmmer dovunner ofhänken, wéi déi eenzel Leit drop reagéieren, erkläert den Dr. Schwartz.

Sech dauernd krazen, soll ee jiddefalls net. Antihistamik-Crème kënne géint de Bass hëllefen. Fir Entzündungen ze evitéieren, sollt een déi rout Punkten desinfizéieren. Präventiv ginn et Sprayen oder Citronelle, fir op d'mannst Moustiquen ofzeschrecken. Am beschten awer schützt ee sech mat laange Kleeder.