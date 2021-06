D'A3 war och fir eng Zäit komplett gespaart. De Miess- an Erkennunsgdéngscht gouf op d'Plaz geschéckt, fir de Virfall nozevollzéien.

Géint 16 Auer koum et zum déidlechen Accident op der A3, tëscht der Ausfaart Léiweng an dem Beetebuerger Kräiz a Richtung Frankräich.

Eng Fra, déi virdrun an engem Auto souz, deen eng Pann hat, gouf aus bis ewell onerklärlecher Ursaach vun engem Auto erfaasst. D'Fra déi aus Frankräich kënnt, ass nach op der Plaz vum Accident gestuerwen.

De Parquet huet de Miess- an Erkennungsdéngscht op d'Plaz geschéckt.

D'Autobunn gouf bis op Weideres komplett gespaart, dat nodeems et e schwéieren Accident op der Streck tëscht Léiweng an dem Beetebuerger Kräiz gouf. Et gouf geroden d'Alternativen A4 an A13 ze huelen.