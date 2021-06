Vun engem Succès fir d'Ëmwelt an de Klimaschutz kéint bei der nei verhandelter europäescher Agrarpolitik op alle Fall net rieds goen.

"Mir sinn enttäuscht vun der nei verhandelter gemeinsamer europäescher Agrarpolitik", dat seet d'Plattform "Meng Landwirtschaft" vun der ASBL "Natur an Ëmwelt". (Hei dat komplett Schreiwes)

Ëmweltorganisatiounen a kritesch Agrar-Associatioune géinge bedaueren, datt Standarden an Zieler mat Féiss getrëppelt a verwässert gi wieren.

Vill direkt Subventioune wiere bestoe bliwwen an ökologesch Leeschtungen, déi d'Bauere mussen erbréngen, wieren net kloer genuch definéiert.

Un de Landwirtschaftsminister Romain Schneider ass et op alle Fall den Appell, den nationale Spillraum deen et gëtt, sou gutt et geet auszenotzen.