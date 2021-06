Se huet schonns am Virfeld fir vill Polemik gesuergt, an d'Diskussiounen ronderëm d'Petitioun 1865 wäerten och nach weidergoen.

Gefrot ginn 2 Deeg Aarbechtsdispens am Mount fir Fraen, déi hir Reegel hunn. E Méindeg war de leschten Dag, wou d'Petitioun konnt ënnerschriwwe ginn, a mat 4.846 Ënnerschrëften (Stand 19h00) gouf dann och de Seuil, fir an der Chamber debattéiert ze ginn, iwwerschratt. E Succès, deen och der Initiatrice vun der Petitioun d'Ornella Romito no géif beweisen, dass dëst eng Thematik ass iwwer déi soll geschwat ginn.

Et wär eng Demande, iwwer déi et awer nach vill Klärungsbedarf géif ginn, seet dogéint d'Union des Entreprises am RTL-Interview. Ëmmerhi géif et och elo schonn d'Recht ginn, net mussen ze schaffen, wann et engem net gutt wär. Do dernieft misst och d'Fro vum Finanzement vun dëse méigleche schafffräien Deeg goen, wéi de Jean-Paul Olinger, Direkter vun der UEL seet. Wann all Fra, déi 2 Deeg am Mount tatsächlech géif ausfalen, hätt een doduercher der UEL no nämlech 10% manner Aarbechtskräften.