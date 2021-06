Zanter hirem Lancement fënnt een op MediNation.lu e grousse Choix u vakante Posten an de Beräicher Santé, Fleeg a sozialpedagogesche Beruffer.

D'Missioun vu MediNation.lu ass et, den Zougang zu dëse Beruffer a Plazen ze erliichteren an och den Employeuren et méi einfach ze maachen, hir fräi Plazen auszeschreiwen. Et geet dobäi net just ëm medezinesch Beruffer, mä och Plazen an der Administratioun, dem Management, dem Horeca oder der IT.

Méi dozou ënner MediNation.lu.