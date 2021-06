D'ASBL Valorlux ännert vun en Donneschdeg un d'Consignë fir de bloe Sak.

Zil ass et, d'Consignë fir all d'Gemengen ze uniformiséieren. Wat bis ewell scho via Pilotprojet op ville Plazen am Land méiglech war, gëllt vum 1. Juli u fir all Gemengen, déi beim Valorlux-System matmaachen.

Konkreet heescht dat, datt elo och Dëppercher, Becheren, Barquetten, dënn Folien a Plastikstute kënnen an de bloe Sak gehäit ginn.